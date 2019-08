I Foo Fighters hanno infiammato la folla accorsa a Belfast per ascoltarli, grazie anche alla partecipazione di un giovane ospite. Un bambino di cinque anni si è scatenato sul palco durante l'esibizione, ballando con la band a tempo di rock. Sua madre, grande fan del gruppo, ha ripreso le gesta del figlio accanto a Dave Grohl.

Il tweet della mamma

"È stato il primo concerto di sempre per Taylor. Grazie ai Foo Fighters, a tutto lo staff e al pubblico. Siete tutti fantastici. Siamo pazzamente fieri della nostra rockstar. Questo ricordo al Vital Belfast ci accompagnerà per tutta la vita". Con questo messaggio Nikki Hooper, la mamma del piccolo Taylor, ha commentato l'avventura del figlio sul palco del gruppo guidato da Dave Grohl.

Il primo concerto di Taylor

Come riporta Bbc, la nord-irlandese Nikki Hooper e suo marito sono grandi fan della band di rock alternativo e hanno viaggiato in lungo e in largo per ascoltarli. Protetto da un paio dicuffie gialle, il bambino che porta il nome del batterista del gruppo Taylor Hawkins, si è scatenato al ritmo della musica che ha imparato ad amare grazie ai suoi genitori. "Abbiamo contattato i promotori dell'evento e ci hanno detto che non ci sarebbero stati problemi, ma che avremmo dovuto essere consapevoli della musica alta. Per questo abbiamo comprato delle cuffie speciali per Taylor". Munita di un cartello con scritto che quello era il primo concerto di Taylor, la famiglia si è spinta verso il palco. Dave Grohl ha letto e ha invitato il piccolo a salire sul palco, dopo l'incoraggiamento della folla al grido di "up on stage". Da lì, Taylor ha iniziato a ballare sulle note delle sue canzoni preferite, mentre il pubblico lo incitava.