La chiamavano “la regina dei cappelli” e aveva la voce più famosa di Taiwan e tra le più celebri nei Paesi asiatici. È a Fong Fei-Fei che oggi Google dedica il suo Doodle, celebrando il giorno in cui la cantante taiwanese, morta il 3 gennaio 2012 a Hong Kong a causa di un tumore, avrebbe compiuto 66 anni.

Oltre 80 album e ruoli nel cinema e nella tv

Fong Fei-Fei, nome d’arte di Lin Chiu-luan, nasce il 20 agosto del 1953 a Taoyuan e inizia a cantare già a 16 anni, dopo aver vinto un concorso televisivo canoro. La sua carriera dura 40 anni durante i quali incide oltre 80 album, diventando una delle più famose pop star locali di tutti i tempi. Tra le sue canzoni più celebri “Chiedi all’oca selvatica”, “Ti auguro la felicità” e “Sono una nuvola”, utilizzate poi nei film tratti dai romanzi della scrittrice taiwanese Chiung Yao. Fong Fei-Fei ottiene anche alcuni ruoli come attrice sia nel cinema che nella tv e nel 1983 e nel 1984 vince i Taiwan’s Golden Bell Awards. Il 3 gennaio del 2012, giorno della sua scomparsa a causa di un tumore, tutte le trasmissioni televisive vengono interrotte per dare l’annuncio della sua morte.

La regina dei cappelli

Fong Fei-Fei diventa famosa non solo per la sua voce, ma anche per il suo stile. La cantante viene soprannominata “la regina dei cappelli” perché ne possiede più di 600: servirebbe un database computerizzato per organizzarli tutti, dice scherzando. Ne indossa uno in tutte le sue esibizioni perché, racconta, la prima volta che l’ha fatto il pubblico ne è stato entusiasta.