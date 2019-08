Ferragosto rispettoso degli amici a quattro zampe a Trieste. Dal molo Audace, lungo piazza Unità d'Italia e sulle Rive si potrà assistere dalle 23 a uno spettacolo con fuochi d'artificio a limitato impatto acustico: un modo per ridurre al massimo i disagi per gli animali domestici. Promotore di questa iniziativa l'assessore comunale Michele Lobianco che evidenzia il valore di una scelta " in grado di dare risposta alla sensibilità animalista della nostra città". "Un segno di rispetto - ha aggiunto - per la fauna selvatica, gli animali domestici e per chi ha in casa un amico a quattro zampe". A Trieste sono circa 21.300 i cani censiti. Ferragosto, perché si celebra e che cosa si festeggia