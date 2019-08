“Senza pensieri”, su Youtube il nuovo video di Fabio Rovazzi

Prima una breve anteprima su Instagram, poi la pubblicazione integrare su Youtube: Fabio Rovazzi ha pubblicato il nuovo video del suo ultimo singolo, intitolato "Senza pensieri".

Le guest star del video



Così come nei video precedenti, anche questa volta Rovazzi ha "arruolato" diverse guest star. Ci sono Loredana Bertè e J-Ax, che hanno collaborato prestando al brano la propria voce. Ma ci sono anche personaggi dello spettacolo che con la musica non hanno nulla a che fare: Paolo Bonolis, Gigi Marzullo, Enrico Mentana, Maccio Capatonda, Fabio Fazio, la fidanzata di Rovazzi Karen Kokeshi, MaxBiaggi e Terence Hill.

Le reazioni social

Sui social, sono tante le reazioni al nuovo lavoro del cantante milanese, con i commenti che si riferiscono più alla qualità del video che alla canzone vera e propria. "Il prossimo passo sarà un film sceneggiato, interpretato e diretto da Fabio Rovazzi. Non è un'idea malvagia". Ancora: "Il video di Senza Pensieri è un minifilm degno della Marvel"."C'è più cinema nel video di Rovazzi che nella maggior parte delle produzioni italiane contemporanee", ha commentato un fan. Anche Fabio Fazio, tra i big che compaiono del video, ha twittato sull'uscita del nuovo video: "Grazie e bravo Rovazzi!!! Incredibile...rappo come J-Ax". Il video è più di una clip, sia per il cast che per la durata (oltre 6 minuti). La formula funziona: il video "Volare", con Gianni Morandi, ha registrato (a oggi) 125 milioni di visualizzazioni e l'ultimo ("Faccio quello che voglio", del luglio 2018) 49 milioni. In quattro ore, "Senza pensieri" ha già registrato 217mila visualizzazioni.