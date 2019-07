Durante il suo concerto al Dodger Stadium di Los Angeles, Paul McCartney chiama a sorpresa sul palco il compagno dei Beatles, Ringo Starr. Ma per il pubblico non finiscono le emozioni e dopo poco fa capolino sulla scena anche il chitarrista degli Eagles, nonché cognato di Ringo Starr, Joe Walsh.

Paul McCartney: “Una sorpresa per tutti quanti”

“Abbiamo una sorpresa per noi, una sorpresa per voi, una sorpresa per tutti quanti: signore e signori, l’unico e il solo Ringo Starr”, Paul McCartney ha introdotto così il suo socio di Abbey Road tra il delirio della folla. E dopo un “I love you man” rivolto all’amico hanno cominciato a cantare. Prima “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, poi “Helter Skelter”, uno dei più straordinari successi del White Album.

L’altro ospite apparso sul palco

Poco dopo, in uno dei momenti più intensi del concerto, in cui McCartney ha suonato una dopo l’altra “Golden Slumbers”, “Carry That Weight” e “The End”, è arrivato in scena anche il chitarrista degli Eagles, Joe Walsh, che ha regalato al pubblico uno spettacolare assolo finale.