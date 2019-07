Parte le 18esima edizione del festival letterario "Il libro possibille". Dal 3 al 6 luglio occuperà le piazze e i vicoli di quella che ormai da anni è diventata la sua sede storica: Polignano a Mare. L’evento di quest’anno, che ha Sky tra i suoi partner, non celebrerà soltanto la maggiore età della manifestazione, ma anche i 50 anni dallo sbarco sulla Luna. Il tema di quest’anno è infatti "Il passo dell’umanità", il riferimento è naturalmente alla frase di Neil Armstrong.

Tutti i luoghi degli incontri

La cittadina pugliese in provincia di Bari ha organizzato sei aree principali per gli eventi diffusi che la animeranno in ogni angolo. Gli incontri saranno dunque in piazza San Benedetto, piazza dell’Orologio, via dei Mulini, vico Porto Raguseo, Balconata Santa Candida, piazza Aldo Moro e sulla Terrazza dei tuffi. Tutti gli appuntamenti delle quattro giornate si terranno dalle 19:00 in poi, eccezion fatta per qualche incontro pomeridiano al caffè letterario Il libro possibile – Caffè.

Tanti ospiti per quattro giorni di appuntamenti

Le danze di questa edizione non potevano che essere aperte dall’ex astronauta Paolo Nespoli, mercoledì 3 luglio alle 20:30 in piazza Aldo Moro, con un incontro dal titolo “Cinquant’anni dal primo passo sulla”. Sempre mercoledì, per l’inaugurazione, il concerto di Gazzelle in piazza San Benedetto. Poi tantissimi gli ospiti presenti in un ricco programma. Giovedì 4 luglio appuntamento con Aldo Cazzullo alle 20:30 in piazza Aldo Moro. Nella stessa piazza, poi, sarà la volta di Vittorio Sgarbi alle 22:00 e Alessandro Di Battista alle 23:30. Venerdì 5 luglio appuntamento con Roberto Saviano, alle 20:00, in piazza Aldo Moro, seguito, in una serata no stop, da Carlo Cottarelli, Gianrico Carofiglio, Carlo Freccero e Walter Veltroni, per chiudere a mezzanotte con Ascanio Celestini. Sabato 6 luglio in piazza Aldo Moro ci sarà Valerio Massimo Manfredi, alle 21:30, e dopo la mezzanotte Marco Travaglio, nell’incontro finale di chiusura del festival.

Il festival diventato famoso in tutta Italia

Il festival "Il libro possibile" è nato nel 2001 dall’Associazione Culturale Artes con l’obiettivo di portare i libri per strada, nelle piazze, a portata di tutti. La prima edizione si è tenuta a Castellana Grotte, ma dal 2005 la sua residenza fissa è Polignano a Mare. Un festival cresciuto negli anni, fino a diventare una tra le più importanti manifestazioni letterarie del Paese per diffondere la cultura del libro.