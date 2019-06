Nel videoclip ufficiale di 'You Need To Calm Down', il nuovo singolo di Taylor Swift, ci sono diversi volti noti tra cui Katy Perry. Presenza che rende ancora più solido l'annuncio di una rinnovata amicizia tra le due. La scorsa settimana, infatti, Perry, dopo anni di gelo, dovuto a tensioni lavorative e a "questioni di cuore", ha pubblicato su Instagram la foto di un piatto di biscotti e la scritta "infine la pace" disegnata con la glassa. Nella didascalia la citazione dell'account di Swift e la scritta "è una bella sensazione". Al video oltre a Katy Perry hanno partecipato: Serena Williams, Ellen DeGeneres, Ryan Reynolds, Bobby Berk, Billy Porter, Ciara, RuPaul, Jesse Tyler Ferguson, Justin Mikita, Adam Lambert, Todrick Hall, Hayley Kiyoko, Adam Rippon, Chester Lockhart, Dexter Mayfield, Hannah Hart, Antoni Porowski, Jonathan Van Ness e Tan France.

Anticipazione del nuovo album 'Lover'

Il videoclip di 'You Need To Calm Down' è disponibile dal 17 giugno nei digital store e nelle piattaforme streaming e anticipa l'uscita, in programma per il 23 agosto, dell'album 'Lover'. Il nuovo disco della vincitrice di 10 Grammy Awards esce a due anni dall’ultimo, 'Reputation', ed è il suo settimo lavoro discografico in studio. Il video di 'You Need To Calm Down', è stato presentato in anteprima durante il programma tv 'Good Morning America' e in contemporanea su YouTube con oltre 200mila utenti collegati. Nella clip si vede una cittadina gremita di roulotte color pastello, dove Taylor Swift e i suoi amici trascorrono il tempo tra piscine e matrimoni arcobaleno. La serenità però viene interrotta da una serie di contestatori che con cartelli inneggiano all'odio. La situzione si risolve con una grande festa durante la quale i partecipanti si lanciano torte in faccia. Al momento Swift è tra le artiste più influenti del panorama musicale contemporaneo. Il suo ultimo album, 'Reputation', ha ottenuto 1.6 miliardi di ascolti su Spotify e la certificazione disco di platino in paesi come Stati Uniti, Austria, Australia, Messico, Nuova Zelanda, Regno Unito e Filippine.