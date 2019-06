Imporre l’alt a un’auto sull’A21 e ritrovarsi alla guida il Michael Knight di "Supercar" o per chi lo ricordasse in altri panni il Mitch di "Baywatch". E’ quanto accaduto a due agenti di polizia in servizio nel tratto cremonese dell’autostrada. Dopo aver fermato una vettura, si sono accorti che al volante c’era David Hasselhoff, l’attore americano noto soprattutto al grande pubblico per la partecipazione alle due serie televisive cult degli anni Ottanta e Novanta. Dopo il controllo di rito dei documenti, gli agenti non hanno resistito alla voglia di chiedere una foto all’attore celebre per le sue corse: alla guida dell’indistruttibile KITT in Supercar e sulle spiagge californiane in Baywatch. Lo scatto con i poliziotti italiani è stato anche postato da Hasselhoff su Instagram.

Hasselhoff: "Mi hanno fatto scendere, ma volevano una foto"

"Mi hanno fatto scendere - ha scritto l’attore di Baltimora sul social - ma volevano una foto con quello che hanno detto essere il loro eroe: la vita è bella!". Il Michael Knight di Supercar stava partecipando al Gumball 3000, una gara automobilistica non competitiva che si corre su strada aperte al traffico. Il tragitto di questa edizione prevede cinque tappe, da Mykonos a Ibiza, di cui una si snoda quasi tutta in Italia, da Venezia a Montecarlo. Proprio durante questa tappa Hasselhoff è incappato nel controllo della Stradale mentre era alla guida della sua auto.