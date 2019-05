Mark Caltagirone, l'uomo che Pamela Prati avrebbe dovuto sposare, non esiste. Lo ha rivelato in un'intervista a Oggi Eliana Michelazzo, l'ormai ex manager della soubrette di origini sarde. Lei stessa è finita al centro del polverone, rivelando di esser stata sposata per dieci anni con tale Simone Coppi, che però non avrebbe mai incontrato. La storia è rimbalzata dai giornali ai social. Ecco di cosa si tratta.

L'annuncio: "Ho trovato l'amore"



A febbraio 2019 Pamela Prati annuncia a "Un giorno da pecora" che a 60 anni ha finalmente trovato l'amore e che convolerà a nozze con tale Mark Caltagirone. Dopo aver raccontato delle nozze e aver rilasciato alcune interviste in abito da sposa, Prati sparisce per un po' e al suo posto le agenti Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo rilasciano dichiarazioni durante alcuni programmi tv. Il sito di gossip Dagospia mette per primo in dubbio l'esistenza di Caltagirone, la showgirl reagisce annunciando a Verissimo di aver querelato tutti coloro che hanno osato insinuare che il suo futuro sposo e i due figli ricevuti in affido sono un 'fake'.

Mark Caltagirone: "Sposerò Pamela Prati"

A confermare la tesi di Prati, c'è anche lo stesso Caltagirone che, durante "Live - Non è la D'Urso", interviene telefonicamente. "Buonasera, sono Mark Caltagirone e l’8 maggio sposerò Pamela Prati". Alla domanda della conduttrice sul perché non sia mai apparso per smentire tutte le voci sul suo conto, lui risponde: “Non mi va di apparire e in questo momento non posso apparire prima delle nozze perché ho un accordo di esclusiva”.

I dubbi e la foto mostrata a Silvia Toffanin

Durante la puntata di Verissimo di sabato 11 maggio Pamela Prati dialoga con Silvia Toffanin, che mette in dubbio le sue parole. Prati prima abbandona lo studio e poi mostra alla conduttrice una foto del presunto Mark Caltagirone, proprio per mettere a tacere le voci sempre più insistenti dell'inesistenza di quest'uomo. "Per me questo potrebbe essere anche il cugino della tua agente", la replica della Toffanin. Dopo le indagini di Oggi, è emerso che in quella foto era ritratto un manager nel mondo dello spettacolo, che dichiara al settimanale: "Ho appreso da voi che la mia fotografia è stata carpita e utilizzata per accostarmi alla signora Pamela Prati in relazione alla vicenda del matrimonio con tale Mark Caltagirone. Attesto che questa immagine che mi raffigura anche insieme con una delle mie figlie è stata utilizzata senza la mia autorizzazione, non so neanche in che modo appresa dai soggetti che l’hanno usata". L'impresario dice quindi di aver affidato affidato il caso agli avvocati.

Saltano le nozze

L'8 maggio 2019 arriva la notizia che le tanto attese nozze di Pamela Prati e Mark Caltagirone devono saltare a causa di problemi di salute che riguardano Pamela Prati. Ad annunciarlo, l'agente Pamela Perricciolo. "Pamela sta male, ha perso non so quanti chili, ha bisogno di riposare e Mark, che si trovava all’estero, sta tornando in Italia per starle accanto. Il matrimonio si farà più in là, ma la data non è ancora stata fissata". Nel corso dei giorni il gossip continua a tenere banco, allargando il raggio d'azione alla truffa, legata soprattutto ai due minori che la showgirl sostiene di aver ricevuto in affido con Caltagirone. Molti personaggi del mondo dello spettacolo, per esempio Cristiano Malgioglio, chiedono a Pamela Prati di dire la verità.

La confessione di Eliana Michelazzo

L'epilogo (momentaneo) della vicenda lo scrive una delle due agenti di Pamela Prati, Eliana Michelazzo. In un'intervista a Oggi, dichiara che Mark Caltagirone non esiste. "Ho mentito quando ho detto di averlo incontrato, - dice la manager -. Quello che ho visto una sola volta di persona, e poi altre volte in video o in foto, non è l’uomo di cui si parla. Quello che la Prati avrebbe dovuto sposare". La confessione è accompagnata da una richiesta d'aiuto e dice di essere stata raggirata anche dalla Prati. Intanto, scrive il settimanale, la manager chiude ogni collaborazione con Pamela Perricciolo, con cui dirigeva l'Aicos Management, e la showgirl Pamela Prati. Eliana Michelazzo rivela anche di considerarsi sposata con un uomo da dieci anni, ma di aver capito ora che quest'uomo non esiste.

Le rivelazioni di Federica Benincà

A suscitare i primi dubbi sulla reale esistenza di Simone Coppi sarebbe stata Federica Benincà. Facendo parte dell'agenzia, allo scoppio del caso Prati, ha deciso di raccontare l'assurda storia del matrimonio fantasma di Michelazzo a un settimanale. Sarebbe stata lei a svelare che Simone Coppi non esiste. Inoltre, grazie a una conoscenza nella famiglia di noti costruttori romani, sempre la Benincà ha provato che Mark Caltagirone non ha nulla a che fare con loro. Che anche lui, come Coppi, è un altro fidanzato fantasma.

Data ultima modifica 23 maggio 2019 ore 16:51