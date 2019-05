Piano City Milano 2019, gli eventi e i concerti in programma

Milano si prepara a trasformarsi in una grande sala da concerto. Dal 17 al 19 maggio torna Piano City Milano, il festival dedicato al pianoforte. Anche per quest'anno ci sono in programma eventi che animeranno la città giorno e notte, sfruttando grattacieli, case, terrazze, quartieri, parchi e gallerie d'arte, oltre ai classici teatri. Tra i generi inclusi nell'edizione 2019 non ci sarà solo musica classica, ma anche tanta contaminazione tra pop, rock ed elettronica.

Cos'è Piano City Milano

Nato nel 2012 con la direzione artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini, Piano City Milano è un progetto di Associazione Piano City Milano in partnership con il Comune di Milano, e a cura di Ponderosa Music & Art e Accapiù. L'idea di un festival dedicato al pianoforte nasce in un momento molto importante per la storia del capoluogo lombardo. In quegli anni, infatti, cittadini, nuovi influssi e sperimentazioni urbane e culturali rivitalizzavano la città, oggi diventata una delle più vibranti metropoli europee.

Piano City Milano: dove si svolge

Con oltre 50 ore di musica e 450 concerti gratuiti, Piano City Milano investe con la musica molti centri della città, realizzando uno degli eventi più aperti e partecipati della metropoli. La musica animerà giorno e notte quartieri, terrazze, grattacieli, parchi, cortili, gallerie d'arte e giardini. Ma i due luoghi cardine della manifestazione saranno il Piano Center della GAM (Via Palestro 16), dedicato ai concerti diurni, e il Piano Center della Palazzina Liberty (Largo Marinai d'Italia) per quelli notturni.

Piano City Milano: il programma di venerdì 17 maggio

Piano City Milano aprirà gli eventi con una giornata dedicata ai Queen. L'omaggio alla band inglese inizierà alle 17.30 con Gabriele Baldocci presso la Filiale Intesa San Paolo, e alle 18 con Ettore Bove e Simone Quatrana presso la Casa Circondariale San Vittore “Francesco Di Cataldo”. Alle 21 ci sarà il concerto di apertura del Piano Center alla GAM del pianista islandese Ólafur Arnalds. In questa edizione di Piano City Milano ci sarà spazio anche per la musica elettronica. Il quartier generale di queste performance sarà la Palazzina Liberty, che ospiterà concerti ascoltabili attraverso cuffie wireless SilentSystem, per permettere agli ascoltatori di potersi immergere nella bellezza della musica anche dall’esterno, sotto la luce della luna e delle stelle. Nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 si esibirà Bill Laurance, pianista degli Snarky Puppy e sperimentatore neoclassico. All'1.00 di notte inizierà la sua performance Hania Rani, con musiche ispirate ai paesaggi islandesi, mentre alle 2.00 Chad Lawson offrirà una commistione tra musica classica e improvvisazione jazz. Alle 3.00 il pianista tedesco Lambert, famoso per celare il suo volto dietro una maschera sarda, chiuderà la notte.

Piano City Milano: il programma di sabato 18 maggio

Alle 10.30 Andrea Tamburelli si esibirà al Piano Center, proponendo un concerto di musica classica sulle note di Chopin, Mozart e Rachmaninov. Continua l'omaggio alla band di Freddie Mercury con l'appuntamento "Queenmania" in compagnia di Stefano Pennini: ore 18, Santeria Paladini 8. Jacopo Zappa omaggerà i Genesis, con una versione dei loro brani più famosi riarrangiati per piano solo. Ma nella stessa giornata Piano City Milano omaggerà un'altra grande band inglese, i Pink Floyd. Elpidia Giardina eseguirà i loro brani alle 20 presso il Parco delle Memorie Industriali. Ci sarà anche un momento dedicato ai Beatles, grazie alla musica di Andrea Cavallo presso Eataly Milano Smeraldo alle 11.00. Tra i concerti di musica elettronica, da non perdere quello di Martin Kohlstedt presso il Volvo Studio Milano alle ore 20. Nella notte tra sabato 18 e domenica 19 la notte della Palazzina Liberty sarà animata dalle colonne originali di Rober Eno, a partire da mezzanotte. Shida Shahabi, pianista svedese di origini persiane amante del punk, si esibirà all’1.00. I suoni sperimentali di Belle Chen allieteranno la notte dalle 2.00, mentre la rivelazione jazz Roberto Negro, chiuderà la nottata con un suo concerto alle 3.00.

Piano City Milano: il programma di Domenica 19 maggio

Un altro momento dedicato alla "Beatlesmania" lo si potrà vivere con Fabrizio Grecchi alle 19.00 presso Piazza delle Rimembranze di Lambrate. Tra gli eventi rock, è da non perdere l’appuntamento del format “Ascoltiamo un disco” di Luca De Gennaro. Alle 11.20, presso il Piano Center ci sarà "Operaduo", un'esibizione di Andrés Gallucci e Giorgio Martano, che riproporranno le favole e le storie più celebri del repertorio sinfonico e balletto, firmati Mendelssohn, Mozart e Tchaikovsky. Alle ore 14.30 Simone Pavone omaggerà Vasco Rossi con un concerto in cui riproporrà i suoi brani più famosi. In occasione di Piano City Milano, proporrà al Mare Culturale Urbano l’ascolto guidato dell’album “Pictures at an exhibition” di Emerson Lake & Palmer. Appuntamento alle 17.30. Alle 18 Ettore Bove eseguirà l'ultimo omaggio ai Queen presso i Giardini Estensi di Palazzo Estense.