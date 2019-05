I giudici della prossima edizione di MasterChef Italia saranno Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Un ritorno a una giuria a tre per il talent culinario di Sky prodotto da Endemol Shine Italy che vedrà sfidarsi nuovi promettenti cuochi amatoriali. Ai 3 chef il compito di individuare i protagonisti della prossima Masterclass e già in questi giorni Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli sono alle prese con le prime fasi di selezione degli aspiranti chef che entreranno poi nelle cucine di Sky, a partire dal prossimo dicembre. Qui si consumeranno le sfide - tra Mystery Box, Invention Test, prove in esterna e Pressure Test - che porteranno all’incoronazione del MasterChef italiano, titolo che quest’anno è andato alla 31enne siciliana Valeria Raciti.

Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli

L’ambito riconoscimento di Masterchef Italia verrà quindi assegnato da Bruno Barbieri, che diventa così il decano dei giudici del talent culinario (è presente sin dalla prima edizione), Antonino Cannavacciuolo, ormai una colonna portante per il programma e per i cuochi amatoriali in gara, e Giorgio Locatelli, new entry e grande sorpresa dell’ultima edizione, che ha letteralmente conquistato il pubblico con i suoi modi fermi ma gentili e il suo savoir-faire british ma dal calore tipicamente italiano.

Joe Bastianich: un arrivederci per dedicarmi alla musica

Joe Bastianich, protagonista delle scorse 8 edizioni del programma, si prenderà invece una pausa. “Non un addio ma un arrivederci. Sono pronto per nuove avventure, e sono pronto a dedicarmi all’altra mia grande passione che è la musica” ha dichiarato.