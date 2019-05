EPCC: "Solo Carpi", la canzone-monologo di Alessandro Cattelan. VIDEO

Nella quarta puntata di EPCC, Alessandro Cattelan si è esibito in una canzone-monologo incentrata sul Comune di Carpi (Modena), riprendendo le note di una vecchia rubrica della trasmissione dal titolo "Solo Gaza". Il risultato, "Solo Carpi", è stato piuttosto esilarante.

La routine bizzarra di Carpi

Nel suo pezzo Cattelan ha citato alcuni episodi piuttosto bizzarri di cronaca locale accaduti a Carpi, nei quali i protagonisti si sono distinti per imprese pittoresche, favorite da un consumo eccessivo di alcol. Come l'uomo ubriaco trovato in piazza a dormire abbracciato ad un nano da giardino, la donna che ha ingoiato lo scontrino dell'alcoltest, l'ubriaco che ha abbattuto la sbarra di un parcheggio perché il telepass non andava o, ancora, un 65enne in stato di ebbrezza al volante e vestito da water.