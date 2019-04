Trono di Spade 8, è febbre in tutto il mondo

Il Trono di Spade, da Ned Stark al Re della Notte: chi c’è e chi non c’è più. Il cast dalla prima all'ultima stagione: FOTOGALLERY

È già "febbre" da Trono di spade. L’ottava stagione della serie tv, in onda su Sky Atlantic, è stata una delle più attese di sempre. Il primo episodio, trasmesso nella notte tra il 14 e il 15 aprile, in contemporanea anche negli Stati Uniti, è stato seguito da quasi 1 milione 400 mila telespettatori

Mezza giornata di ferie ai dipendenti per guardare la serie

Certo, l’orario in Italia non era per tutti agevole. Tanto che non è mancato chi, ad Arezzo, ha addirittura concesso mezza giornata di ferie ai dipendenti che hanno guardato il primo episodio della nuova stagione. In Italia, non manca chi tiene un borsino, aggiornandolo a ogni puntata, con i personaggi che hanno maggiore possibilità di sopravvivenza.

Tra i supporter Barak Obama e Madonna

Nell'esercito di sostenitori famosi spiccano Barak Obama e Madonna, apparsa su Instagram vestita da Daenerys, Jack Nicholson e Steven King, Beyonce' e i Coldplay, che hanno ricantato la celebre sigla, già rivisitata dai Simpsons, ed Ed Sheeran, che nella sesta stagione è apparso in un cameo canoro. Presto toccherà all'ex vice direttore della Cia, David Cohen, che i telespettatori vedranno ricevere una scodella di zuppa a Grande Inverno, nel corso della seconda puntata.

Vincitore di 47 Emmy Awards

L’ottava stagione conferma il grande successo della serie. Già vincitore di 47 Emmy Awards, gli oscar della tv, anche queste ultime sei puntate sono destinate a raggiungere sempre più telespettatori, grazie alla messa in onda simultanea in numerosi paesi del mondo.