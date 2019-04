L'artista italiano Dario Gambarin ha disegnato il ritratto di Leonardo Da Vinci nel grano, con il trattore, in omaggio ai 500 anni dalla morte del grande inventore e scienziato. Gambarin è un noto "land artist", come vengono identificati gli artisti che creano le proprie opere d'arte su vasti terreni. Per tracciare i lineamenti del maestro sono state necessarie otto ore di lavoro.

Come visitare l'opera

Il volto di Leonardo misura 27 metri quadrati. Il terreno su cui è stato disegnato appartiene alla famiglia di Gambarin e si trova in provincia di Verona. Chi vuole può visitare l'opera ma deve affrettarsi: tra pochi giorni infatti il terreno dovrà essere arato per preparare le coltivazioni stagionali e l'immagine non sarà più visibile.