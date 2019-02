"Despacito", tormentone musicale dell'estate 2017, ha infranto un nuovo record. Il video del brano del cantante portoricano Luis Fonsi ha, infatti, superato i sei miliardi di visualizzazioni su Youtube, diventando il primo della storia a raggiungere questo traguardo.

Un nuovo record

Il videoclip di Fonsi è stato guardato 6,006 miliardi di volte. Si tratta del primo brano nella storia capace di superare questa soglia su YouTube. Il tormentonte pubblicato a gennaio del 2017 detiene, peraltro, un altro record. Con 2 miliardi in 155 giorni, 3 miliardi in 204 giorni e 4 miliardi in 272 giorni è il video che ha raggiunto il maggior numero di visualizzazioni nel più breve tempo. Il cantante portoricano ha staccato di quasi due miliardi di visualizzazioni sulla piattaforma di video sharing "Shape of you" di Ed Sheeran, che attualmente ne ha collezionate 4,095 miliardi e occupa il secondo posto.

I precedenti

Era il 2005 quando il calciatore brasiliano Ronaldinho si esibiva in uno spot della Nike. Quel video ottenne un successo senza precedenti di visualizzazioni su YouTube: un milione. Si trattava della prima volta di un record di questo tipo sulla piattaforma web più visitata al mondo dopo il motore di ricerca Google. Da quel giorno la corsa al podio delle visualizzazioni è andata avanti stabilendo nuovi primati. Il cantante sud-coreano Psy è stato il primo a superare il miliardo di visualizzazioni nel 2012 con la sua "Gangnam Style", giunte a 2 miliardi nel 2014. Attualmente il video occupa il quinto posto della classifica, con 3,296 miliardi di visualizzazioni.