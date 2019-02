“C'avete sempre qualcosa da dire, ma non provo rancore". Ultimo, deluso per la mancata vittoria al festival di Sanremo dove è arrivato secondo dopo Mahmood, ha attaccato duramente i giornalisti nella conferenza stampa post-finale. "Io non ho mai avuto la pretesa di venire qui e vincere, a differenza di quello che avete detto voi, tirandomela. Io mi sono grattato, ma non è servita a niente. La mia vittoria e quella di tanti altri artisti è sicuramente dopo il festival. La mia vittoria sono i live, la gente che mi vuole, che si riconosce in quello che scrivo”.

La vittoria del “ragazzo”

Il cantante ha poi detto, ''sono contento che abbia vinto il ragazzo…Mahmood'', riferendosi al primo classificato. Ma l’espressione “il ragazzo” ha scaldato la sala e diversi giornalisti hanno rumoreggiato. Ultimo allora è esploso: ''Sapete perché non mi sta bene? – ha detto rivolto ai cronisti – Perché voi avete solo questa settimana per sentirvi importanti e rompete il c…''. Salvo aggiungere: “Non ce l’ho con voi, ce l’ho con me stesso, sono amareggiato''. Nella notte, Ultimo si era sfogato anche sui social, twittando: "La gente è la mia vittoria. Da casa eravamo il quadruplo rispetto agli altri. Dalla parte vostra per sempre. Ci vediamo al tour e allo Stadio Olimpico". Ma il post è stato successivamente cancellato. Per il televoto Ultimo sarebbe stato il vincitore con il 46,5% di voti rispetto al 39,4% de Il Volo e il 14,1% per Mahmood, ma il sistema del Festival (che unisce anche il voto della giuria e della sala stampa) ha ribaltato il risultato.

“Se piaccio a Salvini non mi cambia nulla”

A chi gli ha domandato cosa ne pensa del fatto che Matteo Salvini tifasse per lui, Ultimo ha risposto: "Le canzoni che scrivo non sono più mie. Se piacciono a Salvini, a un dentista, a un muratore, non mi cambia nulla".