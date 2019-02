Fedez su Instagram: “Lascio X Factor, 5 anni sono tanti”

Fedez ha scritto su Instagram che non farà parte della giuria di X Factor nella prossima edizione del talent show. Il rapper lo ha annunciato con delle stories sul social network , che ora sono scomparse visto che restano online solo 24 ore: “Cinque anni consecutivi sono tanti (c'è chi dice troppi)”. Il cantante ha spiegato che non parteciperà all’edizione del 2019 del programma telvisivo perché “sono cambiate tante cose, ed è difficile per me adattarmi. Sento il bisogno di chiudere un cerchio e dedicarmi alla mia famiglia”. Poi conclude con una previsione.

“Ci sarà un artista che ha sempre sputato sui talent”

Alla domanda su “chi saranno i nuovi giudici di X Factor”, Fedez ha risposto ironicamente paragonandosi a “Nostradamus”: “Sicuramente ci sarà un artista che ha sempre sputato sui talent (X Factor nello specifico) sia nei pezzi che nelle interviste. Che ha criticato me o altri giudici in diverse occasioni”. Poi il rapper conclude con una riflessione e con un’emoticon con la gocciolina in testa: “Questo perché l'underground a volte (non sempre) è incoerenza e moralismo che si sposano con la frustrazione. Sarà l'anno in cui i nodi verranno al pettine, insomma”.