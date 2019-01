Ospite non previsto e del tutto particolare per Lady Gaga durante il suo show a Las Vegas dello scorso 26 gennaio. Mentre la cantante si esibiva per i suoi fan, ha chiamato sul palco proprio Bradley Cooper, il co-protagonista del film “A star is born”. Le due star si sono così esibite in un duetto cantando “Shallow”, uno dei brani della pellicola.

Bradley Cooper sorpreso

Un duetto apparentemente imprevisto e del tutto improvvisato quello di Lady Gaga e Bradley Cooper. La star ha infatti invitato il suo amico mentre lui era tranquillamente seduto tra il pubblico. In un video pubblicato su Storyful si vede l’attore del tutto sorpreso dalla chiamata di Lady Gaga ma che non si è sottratto ed è corso sul palco mandando in visibilio i fan presenti. La performance è stata poi molto apprezzata dal pubblico che ha salutato le due star con un grande applauso.