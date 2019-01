Le mosse e il ritmo, scandito con mani e piedi, sono gli stessi dei Queen. A intonare "We Will Rock You", però, non è Freddie Mercury ma il coro "The Daughters of St. Paul", un gruppo di suore Paoline da Billerica, paesino a 40 chilometri da Boston, negli Usa. Una scena che è stata ripresa da un video, postato su Facebook da una delle religiose lo scorso 14 gennaio. Nel giro di pochi giorni, e sulla scia del successo del film Bohemian Rhapsody, è diventato virale raggiungendo oltre un milione di visualizzazioni e migliaia di condivisioni da tutto il mondo.

L'autrice del video via chat a Sky Tg24: "Ci siamo divertite"

“Ci siamo divertite e abbiamo festeggiato la fine di un incontro importante”, spiega via chat a Sky Tg24 Fay Josephine Pele, la suora che ha girato il video con uno smartphone e lo ha postato sulla sua pagina Facebook. La stessa Pele tra l'altro può vantare una partecipazione nei panni - non a caso di una suora che canta - in “Un amore sotto l'albero”, pellicola del 2004 con Susan Sarandon e Robin Williams. Lei e le altre religiose fanno parte di questo coro che il mese scorso ha festeggiato con una serie di concerti di Natale i 25 anni di attiività.

La sorpresa finale

Nelle immagini si vedono le suore sedute attorno a dei tavoli apparecchiati. Tengono il tempo mentre due di loro cantano il brano dei Queen. Un'esecuzione impeccabile con tanto di air-guitar, cioè la mossa con cui una suora imita l'assolo di chitarra di Brian May. Come mai proprio "We Will Rock You"? "Perché è una delle canzoni del film su Freddie Mercury", conclude Fay Josephine Pele: "Semplicemente ci piaceva il ritmo...adatto per festeggiare qualcosa".