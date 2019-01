Masterchef Italia 8: l'inizio stasera su Sky Uno

Terminata l’esperienza con le All Stars di MasterChef, prende il via l’ottava edizione di MasterChef Italia, che vedrà sfidarsi a colpi di mestoli e padelle 80 aspiranti concorrenti che proveranno a convincere la giuria con i loro piatti, per accedere alla gara.



Il nuovo giudice di MasterChef 8

La giuria di MasterChef 8 riporta in scena volti noti al pubblico dello show cooking e un nuovo nome. Al fianco dei già conosciuti Antonino Cannavacciulo, Bruno Barbieri e Joe Bastianich - ormai veterani di MasterChef Italia - quest’anno troviamo lo chef stellato Giorgio Locatelli. Patron della Locanda Locatelli di Londra, lo abbiamo visto all’opera durante la semifinale e la finale di MasterChef All Stars, dove ha dimostrato di non fare sconti a nessuno in cucina.



Conosciamo il nuovo giudice di MasterChef 8, Giorgio Locatelli



I concorrenti della prima e della seconda puntata di MasterChef 8: le selezioni

Stasera alle 21.15 su Sky Uno assisteremo alla prima fase delle selezioni di MasterChef 8. Gli aspiranti concorrenti sono 80, ma solo la metà di loro potrà accedere alla prova finale giocandosi, così, l’ingresso alla fase di gara di MasterChef 8: rimarranno solo in 20. I partecipanti alle selezioni sono variegati: c’è chi frequenta l’università, chi fa il pescatore, chi lavora in fabbrica, chi è architetto e spunta anche qualche pensionato che ripropone gusti e sapori della cucina di una volta. Ad accomunarli c’è un’unica grande passione per la cucina e la voglia di mettersi in gioco e di dare una svolta alla propria vita.



I Live cooking della prima e della seconda puntata di MasterChef 8

Gli 80 aspiranti concorrenti hanno a disposizione 45 minuti di tempo per preparare un piatto che li rappresenti e che sappia mettere in risalto la loro personalità, la passione e il talento che potrebbero fare di loro un vero MasterChef. Per cucinare useranno ingredienti portati da casa e infine avranno 5 minuti di tempo per ultimare i piatti davanti ai giudici di MasterChef Italia 8. Ad accompagnarli nella delicata fase delle selezioni ci saranno amici e parenti che potranno vivere il momento dalla balconata. L’ultima parola spetta ai giudici: chi, dopo l’assaggio, otterrà almeno tre sì riceverà il grembiule di MasterChef 8. Solo la metà, però, potrà accedere alla fase successiva, con la prova dell’Hangar, dove il gruppo si dimezzerà ancora: 20 di loro dovranno abbandonare il grembiule appena conquistato. Sono solo 20, infatti, i posti dell’ambita Masterclass. Il vincitore si aggiudicherà 100.000 euro in gettoni d’oro e la possibilità di pubblicare il primo libro di ricette.



MasterChef Magazine, il daily di MasterChef Italia 8

Al via dal 25 gennaio, alle ore 19.55 su Sky Uno, la striscia daily di MasterChef Magazine, in onda tutti i giorni. I Giudici di MasterChef saranno i grandi protagonisti dell’appuntamento quotidiano di Sky Uno: nella cucina del Magazine Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo incroceranno i racconti delle rispettive carriere con quelli dei loro piatti più ricercati; Giorgio Locatelli, invece, mostrerà i suoi signature dishes, un modo per parlare della propria vita attraverso le sue ricette.