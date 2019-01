Chris Pratt si risposa. Con un post pubblicato sui social, l'attore de "Jurassic World: il regno distrutto" ha annunciato che Katherine Schwarzenegger diventerà presto sua moglie. La figlia dell'attore ed ex governatore della California, Arnold Schwarzenegger, ha infatti accettato la proposta di Pratt e nella foto a corredo dell'annuncio, sfoggia l'anello ricevuto in dono.

Il messaggio social

"Dolce Katherine, sono così felice che tu abbia detto sì!". Inizia così il post con cui Chris Pratt ha annunciato a tutto il mondo che presto lui e la sua compagna diventeranno marito e moglie. "Sono elettrizzato all'idea di sposarti. Orgoglioso di vivere fortemente fedele a te".

Una rivelazione programmata

Come spiega lo stesso attore nel post, i due hanno cercato di tenere nascosta più a lungo possibile questa decisione. "Ma - spiega Pratt - considerando che ci sono paparazzi accampati qui fuori, davanti alla nostra casa, e che essi documentano qualsiasi cosa che ci piaccia o no, prenderemo in mano la situazione rilasciando questa dichiarazione".

Chi sono i futuri signori Pratt

Katherine Schwarzenegger, 29 anni, ha scelto di tenersi alla larga da Hollywood e di darsi alla scrittura, con cui cerca di aiutare gli adolescenti ad avere un corretto rapporto con la propria immagine. Chris Pratt, 39 anni, è stato sposato per nove anni con Anna Faris. Da lei ha avuto un figlio, Jack: per amor suo, dopo il divorzio avvenuto nel 2017, i due attori hanno deciso comunque di vivere vicino per continuare entrambi ad occuparsi del bambino. Come riporta People, Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger si sono conosciuti grazie alla madre di lei, Maria Shiver.