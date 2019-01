Lady Gaga possibile sposa a Venezia entro la fine dell'anno

Fiori d'arancio in vista per Lady Gaga: l'artista statunitense potrebbe sposarsi entro la fine del 2019 a Venezia, già teatro in passato di altri matrimoni tra star. La notizia arriva dagli Stati Uniti, dove le voci di un possibile matrimonio si stanno facendo sempre più insistenti. Lo scorso ottobre Lady Gaga ha annunciato il fidanzamento ufficiale con il suo agente e manager Christian Carino. Per le nozze potrebbe quindi essere solo questione di tempo.

Nozze a Venezia?

I rumors parlano di un matrimonio in grande stile su un palazzo del Canal Grande a Venezia. Le voci di un matrimonio imminente di Lady Gaga sono iniziate, in particolare, dallo scorso ottobre quando l'artista stessa aveva annunciato il fidanzamento ufficiale con il suo manager, il 50enne Christian Carino. Tanti sarebbero i vip attesi in laguna per l'evento che dovrebbe andare in scena entro la fine del 2019. Il condizionale è d'obbligo visto che non è la prima volta che si parla delle nozze di Lady Gaga. La voce di un suo possibile matrimonio a Venezia era, infatti, già circolata nel 2012. Il legame tra l'artista e la città della laguna è, peraltro, piuttosto forte e sarebbe stato ulteriormente alimentato durante l'ultima mostra del Cinema, dove la cantante americana ha presentato il film "A star is born". E questo aspetto darebbe maggiore valore all'ipotesi di Venezia come possibile sede delle nozze.



Il precedente di Clooney

Quando si parla di nozze tra vip a Venezia, poi, il pensiero non può che andare al 2014, anno in cui nella città della laguna andò in scena il matrimonio tra Amal Alamuddin e George Clooney. L'evento richiamò giornalisti da tutto il mondo, radunati tra l'hotel Cipriani alla Giudecca e l'hotel Aman sul Canal Grande, sedi dove gli sposi si dissero i loro "I do" (il Sì italiano, ndr). Un copione simile potrebbe ripetersi presto anche per Lady Gaga.