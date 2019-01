È morto Ray Sawyer, cantante della rock band Dr Hook & the Medicine

È morto dopo una breve malattia, all’età di 81 anni, il musicista statunitense Ray Sawyer, cantante della rock band Dr Hook & the Medicine Show, noto per la benda nera sull'occhio destro e il cappello da cowboy. L'annuncio della scomparsa, avvenuta venerdì scorso a Daytona Beach, in Florida, è stato dato dal sito web Page Six e poi confermato dalla rivista Rolling Stone.

La band

La band Dr Hook & the Medicine Show, attiva principalmente dal 1967 al 1985, è nota soprattutto per le canzoni "Only Sixteen", "A Little Bit More", "Sexy Eyes" e "When You're in Love With a Beautiful Woman": quest'ultima è stata anche numero uno nella top-parade inglese nel 1979.

L’iconico occhio bendato

Sawyer entrò nella band nel 1969, due anni dopo aver perso un occhio in un incidente automobilistico. Sebbene non fosse il cantante principale, con l'occhio bendato e il cappello da cowboy divenne in breve tempo il personaggio più facilmente identificabile del gruppo. Negli anni '72 e '73, Sawyer propose con grande successo alcuni pezzi cover dei Rolling Stone.