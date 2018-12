Gli "oscar" 2018 del video storytelling online sono stati assegnati. All'interno della Casa del Cinema di Roma si è svolta, infatti, la premiazione dell'undicesima edizione del premio Teletopi, durante la quale sono state premiate storie che raccontano missioni alla fine del mondo ma anche l'impegno in favore della sostenibilità ambientale e grandi momenti del nostro passato. L'evento si è svolto durante il Roma Web Fest, il Festival Internazionale delle Web Serie, e tra i vincitori, nella categoria "Editori", ha annoverato anche la campagna "Un mare da salvare - lo stato dell'Artico" di SkyTg24.

Premiati i video in grado di emozionare ed avvicinare

Obiettivo del progetto è quello di premiare gli storytelling in grado di distinguersi, emozionare ed avvicinare, "in un mondo liquido costantemente connesso e nel quale i video si moltiplicano, soprattutto in mobilità". I venti finalisti sono stati valutati da una giuria formata da otto analisti ed esperti del settore, tra cui: Giampaolo Colletti, Andrea Fontana, Lella Mazzoli e Carmen Lasorella. In totale sono stati assegnati 4 premi per altrettante categorie e 3 menzioni speciali. Tra i premiati: la missione unica ai confini del mondo di Ariston Comfort Challenge, nella categoria "Brand"; "La vita spesso ti sorprende" di Emergency per la categoria "Sociale", e il viaggio del FAI in sella ad una bici con Vittorio Brumotti lungo l'Italia nella categoria "Community". Una delle menzioni speciali è stata assegnata al documentario "Matti per sempre", che a 40anni dalla Legge Basaglia indaga cosa sopravvive ancora oggi del manicomio.

"Un mare da salvare - lo stato dell'Artico"

Il premio della categoria "Editori" è stato assegnato a "Un mare da salvare – Lo stato dell’Artico", il documentario di SkyTg24 curato da Daniele Moretti, che fa parte della campagna internazionale "Sky – Un mare da salvare". Realizzato sulle isole Svalbard, in Norvegia, il documentario racconta come, dallo scioglimento dei ghiacci all'inquinamento marino da microplastiche, l'Artico rappresenti l'emblema dei mutamenti climatici e il luogo che può fornire molte indicazioni per la ricerca di una soluzione.