Torna il premio Teletopi, l'oscar del video storytelling in rete. L'undicesima edizione della manifestazione premierà ancora una volta i migliori progetti di comunicazione digitale online, capaci di raccontare una storia attraverso video emozionanti. Sono 20 i finalisti selezionati per le quattro categorie di Teletopi, tra cui Daniele Moretti, che ha firmato il progetto "Un mare da salvare – Lo stato dell'Artico" per Sky TG24.

I finalisti: c'è anche Sky TG24



Per il premio Teletopi 2018 sono stati selezionati 20 finalisti, divisi in quattro categorie. Per la categoria Brand sono in finale "Buddy Bank" per Unicredit, "#Caffèincorto" per Caffè Santos, "Aristoncomfortchallenge.com" per Ariston, "The Legend of Red Hand" per Campari e "Immersive Tour" per MSC. Per la categoria Community sono in finale "Nugo Magazine" di Ferrovie dello Stato, "#BallaConTim" per Tim, "Brumotti per l'Italia" per FAI, "360° Storytelling" per Regione Marche e "Do you speak science?". Per la categoria sociale sono in finale "Cari Vecchi Soldi" di Banca Etica, "Involontario" per Fondazione Cariplo, "La vita spesso ti sorprende" per Emergency," Diversity Wins" per Think Cattleya e "Piccolo Uovo" per Famiglie Arcobaleno. Per la categoria Editori, in finale troviamo il reportage "Un mare da salvare, lo stato dell'Artico" di Daniele Moretti per Sky Tg24, "Passaggi" per Internazionale, "Woman crush on" per Freeda, "Veleno" per Repubblica e "Oltre le pagine" per Feltrinelli (qui i link a tutti i progetti in finale). A decretare il vincitore per ogni categoria sarà una giuria formata da otto analisti, presieduta da Carmen Lasorella.

La cerimonia di premiazione

La premiazione del miglior progetto di storytelling video si terrà durante il Roma Web Fest, Festival Internazionale delle Web Serie, il 28 novembre alle ore 12.30 presso la Sala Deluxe della Casa del Cinema di Roma. Si potrà seguire la cerimonia in diretta su Facebook, attraverso la pagina del premio Teletopi. "Oggi il video è davvero dappertutto – sottolinea Giampaolo Colletti, fondatore del premio - ed è adottato per vendere prodotti o servizi, per emozionare, persino per indignare, ma anche per posizionarsi su battaglie legate a diritti civili, ambientali, politiche, arrivando a surfare nella contemporaneità. In Italia si moltiplicano le narrazioni declinate attraverso le leve del video, costruite in una logica snack per essere fruite sui social e sulle piattaforme di videosharing, Con Teletopi da undici anni ogni fine anno proviamo a fare un punto sui migliori progetti di video-storytelling".