7 cose da sapere prima di vedere il quinto Live di X Factor di stasera

Dopo l'eliminazione dei Seveso Casino Palace la scorsa settimana, che hanno perso al ballottaggio contro Naomi, i concorrenti della dodicesima edizione di X Factor Italia rimangono in otto. Appuntamento stasera alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno con il quinto Live di X Factor 2018, condotto da Alessandro Cattelan.



Ecco 7 cose da sapere prima di assistere al quinto Live di X Factor 2018.



1. X Factor 2018, il Live degli inediti

La puntata di Live Show di X Factor 2018 trasmessa in esclusiva stasera, giovedì 22 novembre, su Sky Uno ha un valore importante per gli otto concorrenti rimasti in gara: Anastasio, Leo Gassmann, Naomi, Renza Castelli, i Bowland, Luna Melis, Sherol Dos Santos e Martina Attili presentano i loro inediti, con cui tenteranno per la prima volta l’assalto al mercato discografico e proveranno a proseguire più a lungo possibile nella gara di X Factor 2018. L’unica categoria ancora al completo della dodicesima edizione di X Factor Italia è quella delle Under Donne, capitanata da Manuel Agnelli.



2. X Factor 2018, gli inediti degli Over di Fedez

La cantante Renza Castelli si presenta al quinto Live di X Facor 2018 con una ballad in pieno stile cantautorale, intitolata "Il Cielo". Naomi, invece, dopo avere rischiato l’eliminazione la scorsa settimana, torna sul palco dell’X Factor Arena più carica che mai con l’inedito "Like The Rain (Unpredictable)".



3. X Factor 2018, gli inediti degli Under Uomini di Mara Maionchi

Due performance molto diverse fra loro quelle proposte dai giovanissimi guidati da Mara Maionchi: Leo Gassman propone l’inedito "Piume", mentre Anastasio fa sentire a pubblico e giuria la rivisitazione del brano presentato alle Audizioni, "La fine del mondo".



4. X Factor 2018, gli inediti dei Gruppi di Lodo Guenzi

Dopo aver perso lungo il percorso i Red Bricks Foundation e, la scorsa settimana, i Seveso Casino Palace, la categoria dei Gruppi rimane con una sola band in gara: il trio dei Bowland punta a proseguire verso la finale (che si terrà il 13 dicembre presso il Mediolanum Forum di Assago) con il brano "Don’t Stop Me".



5. X Factor 2018, gli inediti delle Under Donne di Manuel Agnelli



Luna Melis presenta il singolo "Los Angeles", mentre Sherol Dos Santos punta su un inedito intitolato "Non ti avevo ma ti ho perso". Infine, resta Martina Attili che propone sul palco del quinto Live Show di X Factor 2018 il brano "Cherofobia", con cui si è presentata alle Audizioni, in una vesta completamente nuova e con un arrangiamento del tutto rinnovato per l’esordio nel mercato discografico.



6. Gli Hooverphonic ospiti al quinto Live di X Factor 2018

Ospiti di questa settimana una delle band di maggiore successo degli ultimi 20 anni, che presentano per la prima volta live "Romantic", loro ultimo singolo estratto dal decimo album "Looking For Stars".



7. X Factor 2018, arrivano i Subsonica

Fra gli ospiti italiani sono attesi i Subsonica, che presentano il nuovo singolo "Respirare" e anche alcuni tra i loro brani più celebri. La band torinese, che ha appena pubblicato il nuovo album "8", da dicembre sarà in tour in Europa, e da febbraio salirà sui palchi dei principali palazzetti italiani.



Per sapere come i concorrenti si preparano ai Live seguite X Factor Daily, condotto da Benji & Fede, tutti i giorni alle 19.40 su Sky Uno. Ogni sabato alle 19.10, invece, X Factor Weekly ripercorre i momenti salienti della settimana, mostrando il primo concerto live dell'eliminato.



Appuntamento stasera alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e su digitale terrestre al canale 311 e 11) con il quinto Live di X Factor 2018.