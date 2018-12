Chiara Ferragni tra le “ultra influencer” mondiali, davanti alle popstar Rihanna e Ariana Grande e all’attrice Blake Lively. È il Financial Times ad anticipare la classifica stilata da Lyst, piattaforma di ricerca sul web per l’industria dell’alta moda, che mette insieme numero di follower sui social network e capacità di influenzare le ricerche sul motore – e quindi gli acquisti di capi vestiari - con i propri post. La fashion blogger italiana si piazza al settimo posto ed è l’unica non americana in classifica. In testa alla graduatoria c’è Kim Kardashian, 120 milioni di follower su Instagram, seguita dalla sorellastra Kylie Jenner. Completa il podio la duchessa del Sussex, ovvero Meghan Markle, moglie del principe Harry, che non possiede più profili social ma riesce a influenzare con i capi che indossa le ricerche e le richieste su Lyst. Ferragni ha commentato la classifica, naturalmente su Instagram, dicendo di essere "onorata per essere stata inserita tra gli ultra influencer", e che "non ci credo di essere più in alto nella classifica di Rihanna e Ariana Grande, tra le mie preferite".

15 milioni di follower e un impero da 8 milioni di euro l’anno

Con i post su Instagram appena successivi al matrimonio con il rapper Fedez, racconta il Financial Times commentando la classifica, Chiara Ferragni ha fatto aumentare del 109 percento le ricerche sui prodotti Dior, ad esempio. La 31enne, che ha cominciato la sua carriera da fashion blogger quasi 10 anni fa con il nome “The blonde salad”, ha circa 15 milioni di follower su Instagram. E può vantare un impero, fondato su vestiti, scarpe e accessori, da quasi 8 milioni di euro l’anno.

In classifica tante popstar e Serena Williams

Nel resto della classifica di Lyst ci sono molte popstar: al 4° posto si piazza la rapper Cardi B, che precede Beyoncé. Al 9° posto c’è Rihanna, seguita da Ariana Grande. La passione di quest’ultima per le felpe larghe ha fatto aumentare le ricerche per questo tipo di capo del 130% nell’ultimo anno. In questa classifica c’è solo una sportiva: la tennista Serena Williams, che ha fatto schizzare le ricerche per divise da tennis nere dopo averne indossata una allo Us Open.