6 cose da sapere prima di vedere il terzo Live di X Factor di stasera

Dopo l’eliminazione dei Red Bricks Foundation, restano in gara dieci talenti a contendersi la vittoria della dodicesima edizione di X Factor Italia, pronti a sfidarsi durante il terzo Live, in onda stasera dalle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e su digitale terrestre al canale 311 o 11).



X Factor 2018: ecco chi è stato eliminato al secondo Live



Lodo Guenzi e Fedez, con i Gruppi e gli Over, giocano ad armi pari, avendo entrambi perso un componente durante le prime due puntate di Live Show, mentre le squadre di Mara Maionchi (Under Uomini) e Manuel Agnelli (Under Donne) restano al completo.



Scopri cosa è successo giovedì 1 novembre in 4 minuti a X Factor 2018



Ecco cosa bisogna sapere per arrivare preparati alla visione del Live di stasera.



1. X Factor 2018: Fedez, cosa cantano gli Over al terzo Live?

Il giudice punta tutto su Renza Castelli e Naomi, augurandosi di riuscire a tenere le due cantanti lontane dal ballottaggio. Per la cantautrice Fedez sceglie un classico come “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco, mentre Naomi affronterà un mostro sacro della musica internazionale con “Think” di Aretha Franklin.



Le assegnazioni di Fedez



2. X Factor 2018: Mara Maionchi, cosa cantano gli Under Uomini al terzo Live?

Emanuele Bertelli la scorsa settimana ha rischiato l’eliminazione e torna sul palco dell’X Factor Arena più carico che mai con “Congratulation”, brano tribale del rapper Post Malone, vincitore di 6 dischi di platino. A Leo Gassmann, Mara Maionchi assegna la trascinante “Hold Back the River” di James Bay, mentre Anastasio metterà mano alla celebre canzone “Mio fratello è figlio unico” di Rino Gaetano.



Le assegnazioni di Mara Maionchi



3. X Factor 2018: Lodo Guenzi, cosa cantano i Gruppi al terzo Live?

La scorsa settimana una band ha abbandonato il talent show condotto da Alessandro Cattelan, così Lodo Guenzi prova a tutelare i gruppi rimasti scegliendo per loro dei brani che hanno fatto la storia della musica. “Senza un perché” di Nada avrà un sapore del tutto nuovo nella versione proposta dai Bowland, mentre “Take on me” degli A-Ah abbandonerà il sound Anni '80 a favore dello spirito rock dei Seveso Casino Palace.



Le assegnazioni di Lodo Guenzi



4. X Factor 2018: Manuel Agnelli, cosa cantano le Under Donne al terzo Live?

Le ragazze guidate da Manuel Agnelli affronteranno delle vere e proprie sfide durante il Live di stasera: Martina Attili si trasformerà nella “Material Girl” di Madonna, mentre la voce potente di Sherol si farà delicata di fronte al talento di Mina e della sua “La voce del silenzio”. Tutta un’altra musica quella che Luna Melis farà sentire al pubblico: per lei Manuel Agnelli ha scelto la “hot-hit” di Lana del Rey “Blue Jeans”.



Le assegnazioni di Manuel Agnelli



5. Il nuovo singolo di Fedez a X Factor 2018

Dopo i Maneskin e la Dark Polo Gang, anche durante il terzo Live Show di X Factor 2018 si esibirà un cantante italiano. Questa volta l’ospite gioca in casa: Fedez abbandonerà momentaneamente le vesti di giudice per presentare il suo nuovo singolo “Prima di ogni cosa", che, nel giorno d'uscita, è volato in cima alle classifiche di iTunes, Spotify, Apple Music e su YouTube ha già totalizzato oltre 6,3 mln di views.



Le assegnazioni dei giudici a X Factor Daily



6. X Factor 2018 si fa dance con i Sofi Tukker

Gli ospiti internazionali che calcheranno stasera il palco dell’X Factor Arena sono i Sofi Tukker. Il duo musicale dance composto da Sophie Hawley-Weld e Tucker Halpern ha ricevuto una nomination ai Grammy Awards 2017 come "Best Dance Recording" con il brano “Batshit”.



I Sofi Tukker ospiti a X Factor 2018



Intanto prosegue, subito dopo la terza puntata Live di X Factor 2018, la gara di Strafactor condotta da Daniela Collu, insieme a Elio e Pupo e alla Dark Polo Gang alla giuria.



Appuntamento stasera alle 21.15 su Sky Uno con il terzo Live di X Factor 2018 (canale 108 e su digitale terrestre al canale 311 o 11) e tutti i giorni alle 19.40 con Benji & Fede e X Factor Daily.