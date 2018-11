X Factor 2018: le assegnazioni dei giudici a X Factor Daily

I dieci talenti di X Factor si stanno duramente preparando ad affrontare il terzo Live Show. L’appuntamento è ogni giovedì alle 21.15 in diretta e in esclusiva su Sky Uno (canale 108), disponibile anche sul digitale terrestre, al canale 311 o 11. Continua a leggere e scopri qualche piccola curiosità sulle assegnazioni

Mara Maionchi per il terzo Live di X Factor 2018 ha scelto dei brani molto vari tra loro, italiani e americani, provenienti da culture molto differenti tra loro. Siamo certi che i suoi tre ragazzi riusciranno ad apportare ai testi quel tocco personale che rende unica ogni loro esibizione in gara. Anastasio si misurerà, ancora una volta, con un cantautore italiano appartenente al panorama musicale degli anni ’70. Emanuele Bertelli interpreterà un brano di un cantautore, rapper e produttore discografico statunitense; questo artista ha collaborato con Kanye West in un singolo del 2016. Infine, Leo Gassmann si ritroverà alle prese con un singolo distribuito alla fine del 2014, di un cantautore statunitense; il brano è stato la colonna sonora di molti film tra cui Lo spazio che ci unisce.

La categoria del giudice Fedez si mostrerà nostalgica: le assegnazioni sono all’insegna del passato con brani appartenenti al panorama musicale degli anni ’60. Le due ragazze rimaste in gara dovranno confrontarsi con pezzi che hanno fatto la storia della musica nazionale e internazionale. Riusciranno a soddisfare le aspettative del loro giudice? Naomi, il soprano, ci riporterà verso la fine degli anni ’60 con un brano di una delle regine indiscusse del panorama soul di quel periodo. Renza Castelli, invece, ci poterà in un passato tutto italiano, con un brano che ha fatto emozionare intere generazioni negli anni ’60. Questo pezzo è stato riproposto in più versioni da interpreti come Mina e Tiziano Ferro.

Per Lodo Guenzi e i suoi gruppi il terzo Live Show sarà un' occasione di grandi esperimenti. Per la prima volta durante il percorso a #XF12 i BowLand interpreteranno un brano italiano di una cantautrice, scrittrice e attrice che nel 1971 ha vinto il Festival di Sanremo. Il viaggio nella musica della vecchia guardia continua con i Seveso Casino Palace che questa settimana ci porteranno dentro l’atmosfera new wave anni ’80 con un brano di una band norvegese, presente anche in un episodio de I Griffin.