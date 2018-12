X Factor 2018: 5 cose da sapere prima della quarta puntata di stasera

Appuntamento stasera, giovedì 27 settembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 o su digitale terrestre al canale 311 o 11) con Alessandro Cattelan e la giuria di X Factor 2018 per l’ultima puntata di Audizioni della dodicesima edizione di X Factor Italia. Mara Maionchi, Manuel Agnelli, Fedez e Asia Argento sono pronti a decretare i loro sì per gli aspiranti concorrenti più talentuosi, in vista della prossima fase del talent-show: i Bootcamp.



Ecco cosa aspettarsi dalla quarta puntata delle Audizioni di X Factor 2018.



1. Gazzelle, l’ospite della puntata

Assisterà ad alcune delle esibizioni e commenterà i cantanti che si alternano sul palco: la guest star della quarta puntata di Audizioni è Gazzelle. Il giovane cantautore romano indie sarà per l’occasione il quinto giudice della serata. Prima di lui si sono avvicendati sul palco di X Factor 2018 Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale e Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti.



2. Domenico Modugno si fa dark

I cult della musica italiana vengono rivisitati in chiave moderna sul palcoscenico della dodicesima edizione di X Factor Italia. Curiosa la cover di Tu si ‘na cosa grande di Domenico Modugno proposta da un duo dark elettronico. Riusciranno a conquistare la giuria?



3. Chi arriva da lontano

La quarta puntata di Audizioni di X Factor 2018 sarà internazionale. Scopriremo voci che arrivano dall’Argentina, dall’Iran, dalla Cina e dal Burkina Faso, cimentandosi in cover interpretate in chiave originale e brani scritti da loro.



4. Largo ai cantautori

Molti gli aspiranti concorrenti che si presentano come cantautori, proponendo inediti scritti di loro pugno, magari accompagnati da una chitarra o da un pianoforte. E c’è chi, dopo un ingresso timido e dimesso, appena dà voce al talento sul palco cambia pelle, rivelandosi “un vero artista”.

5. Verso i Bootcamp

La puntata di giovedì 27 settembre sarà la quarta, ma anche l’ultima, delle Audizioni di questa dodicesima edizione di X Factor Italia. Dalla prossima settimana il talent show entrerà nel vivo della gara con la fase dei Bootcamp.