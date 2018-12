Alain Delon, messaggio d'amore per Romy Schneider, morta 36 anni fa

Il 23 settembre Romy Schneider avrebbe compiuto 80 anni. L'attore Alain Delon, che con lei aveva avuto un'appassionata storia d'amore, si è presentato qualche giorno prima nella redazione del quotidiano francese Le Figaro, con un messaggio da pubblicare in occasione dell'anniversario.

Il messaggio

Nel messaggio apparso sul quotidiano francese, Alain Delon ha scritto: "Rosemarie Albach-Retty detta Romy Schneider avrebbe 80 anni oggi, domenica 23 settembre. Chi l'ha amata e la ama ancora le rivolga un pensiero. Grazie. Alain Delon". Come scrive il quotidiano francese, i due hanno formato una delle coppie più note del cinema francese. La Schneider, nata a Vienna, è morta a Parigi il 29 maggio 1982, all'età di 43 anni.

Un amore da film

Alain Delon e Romy Schneider si conoscono nel 1958, poco prima di girare "Christine". Lei ha vent’anni e ha appena raggiunto il successo con la serie "Sissi". Lui, invece, ne ha 23 ed è solo all'inizio della sua carriera cinematografica. Tra i due inizia una relazione che non viene vista di buon occhio dalla madre di Romy, Magda Schneider. Nonostante questo arriva il fidanzamento ufficiale, il 22 marzo 1959 sul lago di Lugano, nella casa dei genitori di Romy. In poco tempo la coppia diventa la più famosa e amata dal pubblico, ma non arriverà mai al matrimonio. Dopo un periodo piuttosto turbolento, infatti, scrive ancora "Le Figaro", la loro storia d'amore "appassionata" e "tempestosa", finisce nel 1963.

Un amore mai dimenticato

Dopo la rottura con Romy, Delon conosce Nathalie Barthélemy, la futura moglie e madre del suo primogenito, Anthony. Il quotidiano francese scrive che l'attore francese avrebbe lasciato alla Schneider una lettera d'addio e un bouquet di rose nel loro vecchio appartamento a Parigi mentre lei girava a Hollywood. Delon non ha mai smesso di ricordare quello che, in un'intervista del 2017 a Vanity Fair, ha definito "il grande amore della sua vita, il primo, il più forte e più significativo". Già dieci anni fa, in occasione di quello che sarebbe stato il 70esimo compleanno dell'attrice tedesca, Delon ha fatto pubblicare un messaggio analogo a quello affidato alle pagine di Le Figaro.