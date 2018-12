Black Eyed Peas, il nuovo album "Master of The Sun" esce il 12 ottobre

L'attesa per i fan è finita: il prossimo 12 ottobre uscirà il nuovo album di inediti dei Black Eyed Peas. Ad annunciarlo sono i tre membri della band apl.de.ap, will.i.am e Taboo.

L'ottavo disco in studio

Il disco, l'ottavo in studio per la band di Los Angeles, arriva a dieci anni di distanza dall'ultimo lavoro "The Beginning", e dopo l'addio alla band della storica cantante Fergie a sua vota subentrata a Kim Hill nel 2002. L'annuncio del nuovo disco arriva a pochi giorni dal lancio del singolo "Big Love", il quarto pubblicato dalla band di Los Angeles in pochi mesi dopo "Ring The Alarm", "Costant Part 1 and 2" e "Get It". Scritta dai Black Eyed Peas e prodotta da will.i.am, "Big Love" è l'ideale seguito della hit del 2003 "Where's the Love?" ed è inserita in un filone di canzoni politicamente schierate. Al singolo, come annunciato dalla band giorni fa, seguirà una campagna pro-voto e una chiamata alla mobilitazione per una riforma delle leggi che regolano il possesso di armi e l'immigrazione negli Usa. I proventi del singolo saranno devoluti a March for Our Lives, movimento studentesco contro le morti causate dalle sparatorie di massa, e alla fondazione Families Belong Together che lotta contro la legge Trump sull'immigrazione che impone la separazione dei figli dalle famiglie di immigrati.

Il tour europeo senza l'Italia

Già disponibile sulle principali piattaforme di streaming e sui music store digitali, "Big Love" verrà ufficialmente trasmessa dalle radio italiane il prossimo 21 settembre. In attesa di sentire quello che lo stesso Will.i.am ha definito un album concentrato sugli "sforzi filantropici" della band, i fan europei sono già chiamati ad organizzarsi per le date del prossimo tour europeo del gruppo che partirà dall'Eventim Apollo di Londra il prossimo 27 ottobre e proseguirà per altre tredici date fino a Dusseldorf, dove will.i.am e soci saluteranno il loro pubblico alla Big City Beats-World Club Dome Winter Edition. Al momento non sono state comunicate date in Italia dove il gruppo non si esibisce dal 5 luglio 2010: il giorno del loro live al Parco San Giuliano di Venezia in occasione dell'Heineken Jammin' Festival.