Beyoncé festeggia il suo compleanno in Sardegna con Jay-Z

Compleanno italiano per Beyoncé: la regina dell r&b ha infatti scelto la Sardegna per spegnere le sue 37 candeline insieme al marito Jay-Z. I Carter si sono concessi una romantica fuga in Costa Smeralda, come testimoniano gli scatti pubblicati dalla stessa diva sui social.

Compleanno in spiaggia



Cappello a falda larga, occhiali da sole e chioma selvaggia: così appare Beyoncé nelle numerose foto condivise con i fan sul suo profilo Instagram. Per il taglio della torta, la popstar ha scelto la spiaggia privata del ristorante la Casitta, fra Cala di Volpe e Romazzino, su una delle piccole isole dell’arcipelago della Maddalena. Poco dopo, accompagnata dal marito Jay-Z, è nuovamente salita a bordo di uno yacht per concedersi qualche altra sosta lungo la Costa Smeralda, approfittando dei dieci giorni di pausa previsti nel calendario dell’"On the run II Tour". Già in estate, la coppia si era concessa alcuni giorni di vacanza tra la Sicilia, la Costiera Amalfitana e Capri, in concomitanza con le date italiane del tour.

I ringraziamenti

Oltre alle foto, Beyoncé ha voluto condividere con i suoi fan anche un messaggio, ringraziando tutti per aver reso il suo ultimo anno “monumentale”: “a 36 anni sono diventata di nuovo mamma. Ho allattato i miei gemelli. Rinnovato le promesse nuziali con mio marito. Sono salita sul palco del Coachella, dopo la gravidanza. Quindi mio marito ed io abbiamo pubblicato un album insieme, “Everything is love”, e siamo andati in tour con la nostra famiglia. Grazie Dio per tutte le persone nella mia vita. E grazie a tutti voi per gli auguri e le energie positive” ha scritto la cantante. Beyoncé e Jay-Z riprenderanno il loro “On the Run II Tour”l’11 settembre ad Arlington, in Texas.