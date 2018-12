Eminem, ecco "Fall", il video del brano accusato di omofobia

Dopo aver pubblicato a sorpresa il nuovo album "Kamikaze", Eminem ha rilasciato anche il video del singolo "Fall". Per questo brano, uno dei più controversi contenuti nel disco, il rapper statunitense era stato accusato di omofobia.

Il video

Sia il video che il testo di "Fall" sono una risposta di Eminem ai suoi detrattori. La clip si apre infatti con il rapper che legge alcuni commenti negativi pubblicati sui social in merito al suo precedente disco, "Revival". Le critiche si materializzeranno nella figura di un’ombra oscura, che segue Eminem fino ad impossessarsi del suo corpo. Nel testo, invece, Marshall Mathers sfoga la sua ira contro colleghi ("Questi rapper sono come Hunger Games/Un minuto, stanno prendendo in giro Jay/Il minuto successivo, prendono lo stile da Migos, quindi copiano Drake"), riviste del settore come Pitchfork e celebri riconoscimenti dell’industria discografica ("I Grammy succhiano il sangue da tutti i più grandi artisti come alcune sanguisughe").

Le accuse di omofobia

Ancora prima della sua pubblicazione, "Fall" aveva tuttavia attirato l’attenzione dei media per alcuni versi definiti omofobi. In una strofa, infatti, Eminem commenta l’orientamento sessuale del collega Tyler the Creator, dandogli dell'omosessuale con un epiteto poco elegante. Parole che hanno immediatamente scosso l’opinione pubblica e molti attivisti per i diritti Lgbt.Tra loro, il leader della band Imagine Dragons, Dan Reynolds, che ha affidato ai social il suo pensiero: "Non va assolutamente bene usare un linguaggio così cattivo se questo fomenta odio e omofobia. Non mi interessa chi le pronuncia, queste parole vanno solo condannate".