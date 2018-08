Madonna ricorda Aretha Franklin, ma il suo tributo scatena le critiche

Doveva essere un tributo ma è diventato un boomerang. Durante gli Mtv Video Music Awards, Madonna ha ricordato Aretha Franklin (FOTOSTORIA - LE CANZONI SIMBOLO), venuta a mancare nei giorni scorsi, con un discorso che però ha finito per suscitare diverse critiche.

"Discorso egocentrico"

Il modo in cui Madonna, che ha compiuto recentemente 60 anni, ha omaggiato la “Regina del Soul” è stato definito da molti utenti del web come “egocentrico”. Lady Ciccone ha scelto di ricordare Aretha Franklin prima di consegnare il premio di video dell'anno a Camila Cabello per “Havana”. Ha parlato per circa dieci minuti dei suoi esordi nel music business, citando anche un'audizione dove si esibì in una versione a cappella di “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman”, uno dei cavalli di battaglia della cantante scomparsa.

Nessuna esibizione live

Raccontando i suoi trascorsi, Madonna ha ringraziato la Franklin: “Nulla di tutto questo sarebbe accaduto senza di lei, ha cambiato il corso della mia vita. Ha influenzato tantissimi artisti e artiste e ci ha reso tutte più forti. Lunga vita alla regina”, ha concluso, prima che venisse proiettato una breve clip di alcune immagini degli esordi di Franklin. Ma al termine non c'è stata nessuna esibizione live, nessuna canzone tributo.

Critiche social

Un aspetto che ha fatto storcere il naso a molti spettatori, che su Twitter hanno criticato Madonna e Mtv, per lo più sostenendo che il discorso della cantante è stato troppo egocentrico e non si sia concentrato su Aretha Franklin. Altri hanno criticato Madonna per il suo look, composto da un caftano nero, collane African style e capelli raccolti in treccine, parlando di “appropriazione culturale” e “abbigliamento irrispettoso”. Anche alcuni esperti hanno espresso perplessità. “Madonna sa che Madonna non è morta?”, ha provocato Katie Nolan, volto dell'emittente televisiva ESPN. “Adoro Madonna, sono un suo grande fan. Credo solo che non c'entri nulla con Aretha”, scrive su Twitter il commentatore politico e culturale Marc Lamont Hill. “Chiunque abbia lasciato che Madonna salisse sul palco e desse un tributo ad Aretha dovrebbe perdere il proprio lavoro... adesso”, sostiene invece Alicia Garza, cofondatrice del movimento Black Lives Matter.