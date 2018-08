Giappone, lo scrittore Haruki Murakami dj in un programma radio

Haruki Murakami dj per un giorno. Lo scrittore giapponese, autore di bestsellers e da anni candidato al Premio Nobel per la Letteratura, ha sorpreso i suoi fan debuttando come speaker in uno speciale programma alla radio giapponese dal titolo "Run & Songs".

Programma dedicato alla corsa e alla musica

L'autore di “Tokyo Blues” e “1Q84” è noto per essere una personalità riservata, restia a rilasciare interviste e a concedersi ad apparizioni mediatiche. Sarà per questo motivo che l'ascolto della sua voce nell'etere ha portato uno dei suoi fan, intervenuto in diretta, a commuoversi fino alle lacrime. Il titolo del programma "Run & Songs" non è stato casuale: Murakami lo ha scelto appositamente per omaggiare le sue due più grandi passioni: la corsa e la musica. Nella trasmissione lo scrittore ha affermato che la musica lo aiuta a scrivere: "Più che apprendere tecniche di scrittura da romanzi di altri autori tendo a prestare attenzione al ritmo, alle armonie, alla libera improvvisazione della musica", ha detto Murakami in risposta alla domanda di un ascoltatore sulle principali influenze sul suo stile letterario.

L'allenamento aiuta la scrittura

Grande appassionato di musica classica, jazz e rock, Murakami ha anche parlato della sua passione per la corsa e per le maratone. Lo scrittore 69enne, che partecipa ad almeno una gara l'anno, ha evidenziato il ruolo che l'esercizio fisico svolge nella sua letteratura. "È difficile - ha spiegato Murakami - scrivere in maniera continuativa romanzi per lunghi periodi di tempo senza uno stato di forma buona". Rimanere in forma, ha aggiunto, "aiuta a rilassare la parte superiore del corpo e a scrivere bene". Durante il suo programma dli ascoltatori hanno potuto inviare le loro domande allo scrittore sulla musica o altri argomenti sfruttando su una rete abilitata dalla stazione stessa.

I brani trasmessi

Tra i pezzi musicali della sua collezione personale Murakami ha optato per le versioni rock di grandi brani come "Between the Devil and the Deep Blue Sea" di George Harrison e “What a Wonderful World” di Joey Ramone. Nella selezione di Murakami è finita anche “Sky Pilot” di Eric Burdon and the Animals, un brano che, secondo le parole dello stesso scrittore, gli ha dato "qualcosa di speciale" e pubblicato all'epoca della guerra del Vietnam. Murakami è anche noto per essere un accanito melomane: il suo amore per la musica classica lo ha portato in passato a lavorare in un negozio di dischi e poi a dirigere per anni un jazz club.