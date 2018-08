Demi Lovato parla della dipendenza su Instagram: "È tempo di guarire"

Demi Lovato rompe il silenzio e parla della sua battaglia con la dipendenza da sostanze stupefacenti. Ha affidato il suo messaggio a un post su Instagram, confessando ai suoi fan che è giunto il "tempo di guarire" e concentrarsi sulla sua sobrietà. Il 24 luglio la cantante era stata ricoverata in un ospedale di Los Angeles per sospetta overdose.

Il messaggio di Demi Lovato

"Sono stata sempre trasparente sul percorso della mia dipendenza. Ciò che ho imparato è che si tratta di una malattia e non di qualcosa che scompare o svanisce col tempo. È qualcosa che devo continuare ad affrontare cosa che non ho ancora fatto". Parole dure e sincere su se stessa e la sua condizione, quelle che Demi Lovato, 25 anni affida a Instagram. La cantante non ha mai nascosto i suoi problemi con droga e alcool, documentandoli anche in alcuni brani come "Sober" e nel documentario del 2017 "Simply Complicated". Nel messaggio social ha ringraziato la sua famiglia, gli amici e i fan per esserle stati vicino in un momento difficile. Inoltre, nei ringraziamenti ha incluso lo staff dell'ospedale Cedars-Sinai di Hollywood, dove si trova dal momento del ricovero.

Un post condiviso da Demi Lovato (@ddlovato) in data: Ago 5, 2018 at 1:53 PDT

"Il tempo di guarire"

Lovato è ora concentrata sulla necessaria riabilitazione. "Ho bisogno di tempo per guarire e concentrarmi sulla mia sobrietà e sulla strada per la ripresa - ha scritto -. L'amore che avete dimostrato non sarà mai dimenticato e non vedo l'ora di poter dire di essere dall'altra parte. Continuerò a combattere", ha concluso Lovato. Oltre al sostegno della famiglia e dei fan, molti colleghi e colleghe del mondo musicale hanno manifestato la propria vicinanza alla star via social.