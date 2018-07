Tmz: Demi Lovato in ospedale: sospetta overdose da eroina

La cantante e attrice americana Demi Lovato sarebbe stata portata in ospedale a Los Angeles per una sospetta overdose da eroina. A rivelarlo è il sito di gossip Tmz che cita fonti delle forze dell'ordine. Al momento non si conoscono le sue condizioni. L'artista si è esibita da poco in concerto in Italia, a Bologna.

Dalla Disney ai dischi di platino

Demi Lovato è nata ad Albuquerque, nel New Mexico, il 20 agosto 1992. A soli 7 anni ha esordito in tv nella serie ''Barney & Friends''; entrata nel mondo Disney nel 2007, l'anno successivo è stata scelta per il film ''Camp rock''. Il successo è arrivato anche in campo musicale: allo stesso periodo risale l'album di debutto, ''Don't forget'', a cui sono seguiti altri cinque dischi, che hanno venduto milioni di copie nel mondo. Idolo dei teenager, Demi Lovato è molto seguita anche sui social, su cui può vantare oltre 145 milioni di follower.

