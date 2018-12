Bologna, tutto pronto per il primo concerto italiano di Demi Lovato

Demi Lovato sbarca per la prima volta in Italia: l’ex star Disney sale mercoledì il 27 giugno sul palco dell’Unipol Arena di Bologna, per l’unica tappa nel Belpaese del suo "Tell me you love me World Tour".

Il tour

Il "Tell me you love me World Tour" è nato per promuovere l’omonimo album (il sesto in studio) di Demi Lovato, pubblicato il 29 settembre 2017. La tournée si è aperta a San Diego, in California, lo scorso 26 febbraio e si concluderà a Fortaleza, in Brasile, il 27 novembre. Sono 47 gli show previsti: tra i 19 annunciati nel Vecchio Continente, la data del 27 giugno a Bologna segnerà il debutto di Demi in Italia. Per quanto riguarda la scaletta ufficiale, prevede sia i singoli estratti dall’ultimo disco, "Sorry not sorry" e "Tell me you love" che le collaborazioni realizzate con Luis Fonsi e Christina Aguilera, come "Echame la culpa" e "Fall in line". Non mancheranno i maggiori successi della popstar, come "Give your heart a break" e "Confident".

Dalla Disney ai dischi di platino

Demi Lovato è nata ad Albuquerque, nel New Mexico, il 20 agosto 1992. A soli 7 anni esordì in tv nella serie ''Barney & Friends''; entrata nel mondo Disney nel 2007, l'anno successivo fu scelta per il film ''Camp rock''. Il successo è arrivato anche in campo musicale: allo stesso periodo risale l'album di debutto, ''Don't forget'', a cui sono seguiti altri cinque dischi, che hanno venduto milioni di copie nel mondo. Idolo dei teenager, Demi Lovato è molto seguita anche sui social, su cui può vantare oltre 145 milioni di follower.