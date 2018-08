Rihanna su Vogue UK: "Sono fiera delle mie curve"

Rihanna rivendica con fierezza le sue curve sulle pagine di Vogue Uk, che la ospita sulle copertina del suo "September 2018 Issue". Un traguardo importante per la cantante di Barbados, diventata la prima donna di colore scelta come cover girl del numero più importante dell’anno, che raccoglie in 400 pagine i consigli in vista della prossima stagione. A colpire, oltre agli scatti di Nick Knight, sono le dichiarazioni della popstar, che ha parlato di bellezza e accettazione del proprio corpo.

Orgoglio curvy

Nell’intervista realizzata per Vogue Uk, Rihanna si definisce senza mezzi termini "thicc", termine usato nello slang americano per descrivere le generose curve femminili: "Sono in questo ambiente dal 2005 e sono orgogliosa di essere una donna del settore con un sedere e le cosce", spiega la popstar. Rihanna è anche pronta a riprendere gli allenamenti in palestra: "Spero comunque di non perdere il mio sedere, i miei fianchi o tutte le mie cosce. Perderò qualcosa ma non tutto. Penso al mio seno. Tutto ha un prezzo: se vuoi avere un bel sedere, a quel punto hai anche una pancia".

Questione di sopracciglia

Oltre che per le sue parole, Rihanna sembra destinata a lasciare il segno anche per il look sfoggiato sulla copertina del magazine. A vestirla sono stati Prada, Alexander McQueen e Loewe, mentre il make up è stato affidato a Isamaya Ffrench. Tra esotiche corone di fiori realizzate dall’artista Azuma Makoto e rossetti sgargianti della linea Fenty Beauty, a catturare l’attenzione sono state le sue sopracciglia: Rihanna le ha sfoggiate sottilissime, quasi disegnate, come le grandi dive del cinema negli anni ’20. E qualcuno è pronto a scommettere che grazie a lei torneranno di moda.