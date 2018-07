"Clandestino", il nuovo video di Shakira

Si intitola “Clandestino” il nuovo singolo pubblicato da Shakira in collaborazione con il cantante colombiano Maluma. Il brano è estratto dall’ultimo album della popstar, “El Dorado”, e la sua uscita è accompagnata da un accattivante videoclip.

Il video

“Clandestino” è un brano dalle sonorità latine e reggaeton, ed è accompagnato da un videoclip molto estivo che vede protagonisti proprio Shakira e Maluma. Nel video la popstar danza sinuosa su una spiaggia e all’interno di una gabbia con al suo fianco il cantante colombiano. Non si tratta della prima collaborazione tra le due star della musica latina, che avevano già realizzato insieme la hit “Chantaje” e “Trap”.

L'album "El Dorado"

“Clandestino” è l’ultimo singolo estratto da “El Dorado”, undicesimo album in studio di Shakira pubblicato il 26 maggio 2017. Il disco si è rivelato un grande successo commerciale e di critica, aggiudicandosi il Grammy per il Best Latin Pop Album e balzando in vetta alle classifiche grazie alle hit “Chantaje”, “Me enamoré” e “Perro fiel”. Per promuovere la sua ultima fatica, Shakira ha inoltre intrapreso un tour mondiale che l’ha vista anche esibirsi in Italia, a Milano, lo scorso 21 giugno.