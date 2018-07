Milano, tutto pronto per il concerto di Robert Plant

Conte, stop al contratto per l'Airbus voluto da Renzi

Il premier ha annunciato di voler rinunciare al velivolo utilizzato "per i voli di Stato": "È uno spreco e un capriccio", afferma. La replica dell'ex segretario del Pd: "Bufale, non era per me ma per le missioni internazionali delle imprese, non ci ho mai messo piede"