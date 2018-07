Robert Plant a Milano: le info sul concerto

Torna in Italia la leggendaria voce dei Led Zeppelin, per uno degli appuntamenti più attesi del Milano Summer Festival. Ecco tutte le info sul concerto di Robert Plant di venerdì 27 luglio.

Robert Plant & The Sensational Space Shifters

Robert Plant salirà sul palco del Milano Summer Festival insieme ai The Sensational Space Shifters, la band composta da John Baggott, Justin Adams e Dave Smith, che da anni lo accompagna durante le sue tournée dal vivo.

Il cantante presenterà i brani del suo ultimo album “Carry fire”, pubblicato lo scorso 13 ottobre. In scaletta saranno presenti sicuramente anche i successi che Plant ha realizzato con i Led Zeppelin, la storica band in cui ha militato dal 1968 al 1980, anno dello scioglimento. Il gruppo, considerato tra i più importanti della storia del rock, ha inciso 22 album, arrivando a vendere oltre 300 milioni di dischi in tutto il mondo.

Robert Plant, anima dei Led Zeppelin insieme a Jimmy Page, è uno dei fondatori del genere hard-rock, a cui ha lasciato un contributo importante. Con il suo timbro innovativo e le sue tante sfumature vocali ha ispirato generazioni di cantanti futuri, che ne hanno fatto un’icona vivente. Steven Tyler, David Lee Roth e Axl Rose sono sono alcuni degli artisti che lo hanno preso a modello.

La carriera da solista di Plant ha avuto alterne fortune ma Rolling Stone lo ha collocato al 15° posto nella lista dei migliori cantanti di tutti i tempi.

Le informazioni sui biglietti e sulla sicurezza

Gli ultimi biglietti rimasti per il concerto di Robert Plant al Milano Summer Festival sono disponibili attraverso i canali ufficiali e tramite il sito TicketOne.

Così come per gli altri eventi nell’ambito del Milano Summer Festival, al concerto di Plant ci saranno controlli di sicurezza con metal detector. Non sarà possibile portare bottiglie di vetro, oggetti contundenti e pericolosi, oggetti infiammabili, spray, selfie stick, ombrelli, materiale esplosivo, bottiglie, barattoli e contenitori di vetro e bombolette gas spray di ogni tipo e misura.

Con l’estate, e in seguito ad alcuni episodi incresciosi avvenuti in passato, sono state incrementate le norme di sicurezza che riguardano l’accesso a eventi dal vivo.

L’appuntamento è per venerdì 27 luglio alle ore 21, presso l’Ippodromo Snai di San Siro, l’apertura dei cancelli è prevista per le 19.

Come arrivare all’Ippodromo Snai di San Siro

Per arrivare all’Ippodromo Snai ci sono diverse possibilità: in auto, attraverso l’autostrada A8 (Milano – Varese) o con l’autostrada A4 (Torino-Trieste), chi proviene da sud con l’A1 (Milano – Roma).

Chi arriva con i mezzi pubblici può prendere la metropolitana M1 e scendere alla fermata Lotto oppure la metropolitana M5 e scendere alla fermata San Siro Ippodromo. C’è anche la possibilità di arrivare in bus, i n. 90-91 fermano in P.le Lotto.

Chi arriva in treno, da Milano Centrale, può prendere la Linea 2 (Verde) in direzione Cologno/Gessate e scendere alla fermata di Milano Loreto, da qui prendere la Linea 1 (Rossa) in direzione Rho Fiera e scendere alla fermata Lotto/Fiera.