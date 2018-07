Francesca Barra e Claudio Santamaria sposi a Policoro

L’attore romano Claudio Santamaria e la giornalista lucana Francesca Barra si sono sposati sabato sera in riva al mare a Policoro, in provincia di Matera. La cerimonia civile si è svolta in spiaggia, con entrambi vestiti di bianco. Per i due è il secondo sì: otto mesi fa la coppia aveva celebrato in gran segreto a Las Vegas un primo matrimonio. Policoro è la città della Basilicata in cui la giornalista è nata ed è anche il luogo dove i due si sono conosciuti la prima volta quando lei aveva 11 anni. I due si sono riavvicinati poi dopo diversi anni.

Doppia festa per Santamaria: compie 44 anni

La cerimonia civile è stata celebrata dal sindaco di Policoro, Enrico Mascia, nel porticciolo turistico Marinagri, dove la sposa è arrivata in barca. Santamaria l’ha accolta cantandole "Love me tender". Poi, dopo il "sì", tutti nella vicina spiaggetta dove era stata allestita la location per la festa. Per l'attore è festa doppia: oggi, 22 luglio, compie infatti 44 anni.