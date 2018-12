Milano, torna in concerto Carlos Santana

Mancano poche ore al concerto di Carlos Santana a Milano: il chitarrista messicano si esibirà all’Ippodromo di San Siro il 28 giugno nell’ambito Milano Summer Festival. Quello nella città meneghina non sarà l’unica data del musicista in Italia, che sarà anche a Padova il 29 giugno e a Cattolica il 1 luglio.

Il nuovo tour

L’ultima presenza di Carlos Santana in Italia risale al 2016, anno in cui si esibì in ben quattro concerti per promuovere l'album "Santana IV". Le tre nuove date fanno invece parte del “Divination Tour”, che ha avuto inizio con una serie di show a Las Vegas lo scorso gennaio. La tournée vedrà il musicista ripercorrere le tappe più importanti della sua quarantennale carriera: in scaletta ci sono brani come “Oye como va”, “Black magic woman”, “Smooth” ed “Europa”, ma anche cover ed omaggi a grandi artisti del passato.

La carriera

Carlos Santana è conosciuto come uno dei più influenti chitarristi della storia della musica, ed ammirato per il suo particolare stile, in cui fonde Latin American jazz e rock. Figlio di un musicista messicano trasferitosi a San Francisco nel 1962, fondò nel 1968 il gruppo Santana, che nell'agosto del 1969 lo lanciò verso un'immediata fama internazionale al Festival di Woodstock. In carriera ha pubblicato ben 32 album in studio, e venduto oltre 80 milioni di dischi, collaborando anche con artisti come Michael Jackson, Eric Clapton, Tina Turner e Shakira. Nel suo palmarès, invece, ci sono 10 Grammy Awards e 3 Latin Grammy Awards.