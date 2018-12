Stefano Gabbana contro Selena Gomez: è brutta. I fan: è bullismo

“È proprio brutta!!!”. Il commento postato sotto a una foto di Selena Gomez, pubblicata su Instagram dall'account TheCatWalkItalia, ha fatto infuriare i fan della cantante e attrice 25enne. A scriverlo è stato Stefano Gabbana che poi, invece delle scuse che i sostenitori della Gomez si aspettavano, ha replicato agli insulti e alle critiche con una foto con la scritta “vendesi cesso a pedali”.

Il commento di Stefano Gabbana

Tutto è iniziato quando Gabbana ha criticato Selena Gomez in un commento postato sotto una foto che la ritrae in cinque abiti rossi diversi, postata per chiedere agli utenti quale degli outfit preferissero. A quel punto i fan della cantante, i “Selenators”, che su Instagram la seguono in oltre 138 milioni, sono scesi in campo per difenderla accusando lo stilista di cyberbullismo. Ma lui non ha desistito e quando più tardi un utente gli ha dato ragione paragonando la Gomez a una razza di cane, ha risposto: “Ahahahah è vero!".

Gli attacchi dei fan di Selena Gomez

Gabbana oggi, in risposta agli attacchi, ha pubblicato una foto provocatoria di un water fissato su un triciclo e la scritta “vendesi cesso a pedali”, con un suo commento che recita: “Ogni riferimento è puramente casuale”. E i “Selenators” sono tornati all’attacco. “Sei davvero una persona terribilmente patetica”, ha scritto una ragazza, seguita a ruota da altri: “Ti prego, le frecciatine non le fanno nemmeno i bambini”, “Ha seri problemi... Io se fossi in lui mi vergognerei!”, “Sinceramente non capisco cosa hai ottenuto offendendo in questo modo una giovane ragazza bella e talentuosa”.