Val Kilmer torna sul suo caccia per "Top Gun: Maverick"

A oltre 30 anni di distanza dall'uscita del primo film, "Top Gun" sta per tornare. Oltre a Tom Cruise, che ritroveremo nei panni di Maverick, in "Top Gun: Maverick" ci sarà anche il suo antagonista Iceman, interpretato da Val Kilmer. Lo riporta Hollywood Reporter.

Il ritorno di Iceam

Nel primo film Iceman, il cui vero nome era Tom Kazansky, era un abile pilota e un provetto giocatore di beach volley. Tra le sue battute più celebri, rivolgendosi all'alllora tenente Maverick disse: "Non mi piaci perché sei pericoloso". Ma dopo varie vicissitudini e sfide in volo, i due personaggi diventano amici, guadagnandosi il reciproco rispetto.

Annunciato l'inizio delle riprese

Tom Cruise conquistò la fama mondiale proprio grazie a "Top Gun". Per questo è diventato il principale promotore delle riprese del film, di cui una settimana fa ha annunciato l'inizio via Twitter. Nella foto l'attore è di spalle e guarda un aereo da combattimento. Nel post campeggia la scritta "Feel the need", allusione ad una delle frasi più celebri del primo film, e subito sotto "day one" (giorno uno). Oltre ad essere protagonista del film, ne sarà anche il produttore. "Top Gun: Maverick" sarà diretto da Joseph Kosinski. I piloti saranno impegnati in un mondo in cui la tecnologia dei droni potrebbe rendere il loro vecchio stile di volo obsoleto.