Brigitte Nielsen incinta? L'attrice posta una foto col pancione

"La famiglia si sta allargando": con queste parole, accompagnate da uno scatto che la ritrae con il pancione in bella vista, Brigitte Nielsen ha annunciato sui social di essere in dolce attesa. Per la 54enne si tratterebbe del quinto figlio, ma in molti pensano si tratti unicamente di una trovata pubblicitaria.

L'annuncio

Qualora la notizia fosse confermata, si tratterebbe del primo figlio della Nielsen con il marito Mattia Dessi, di 15 anni più giovane, con cui è sposata dal 2006. L'attrice è già mamma di quattro ragazzi, Julian Winding, Killian Marcus Nielsen, Raoul Ayrton Meyer Jr e Douglas Aaron Meyer, avuti da tre relazioni diverse. Lo scorso mese, la diva danese era stata fotografata in aeroporto su una sedia a rotelle: lo scatto aveva destato grande scalpore, ma qualcuno pensa adesso che possa essere legato alla gravidanza.

I dubbi dei fan

In molti, tuttavia, non hanno esitato a manifestare il proprio scetticismo in merito alla presunta gravidanza dell'ex moglie di Sylvester Stallone, facendo notare che in altri scatti piuttosto recenti non c'è traccia del pancione. La diretta interessata, per il momento, non ha risposto alle provocazioni dei follower, non confermando né smentendo la dolce attesa. La risposta, potrebbe essere affidata al prossimo scatto.