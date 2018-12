Buon compleanno Al Bano: il cantautore compie 75 anni

Compie 75 anni uno degli artisti italiani più amati nel nostro Paese e a livello internazionale: Albano Carrisi, per tutti Al Bano, è nato il 20 maggio 1943. Il cantautore pugliese, originario di Cellino San Marco (un paesino in provincia di Brindisi), prosegue tutt’ora una carriera straordinaria che già negli anni ’60 lo vedeva in vetta a tutte le classifiche. Una figura, quella di Al Bano, indissolubilmente legata alla sua metà artistica e non solo: Romina Power. Insieme hanno fatto sognare milioni di persone, raggiungendo una grandissima popolarità anche a livello mondiale, specialmente nei Paesi dell’Est Europa. Oggi Al Bano continua a cantare, ma è anche un imprenditore e talent scout di giovani artisti.

"Nel sole" e l’incontro con Romina

Era il 1967 quando il talento di Al Bano si è imposto alla ribalta nazionale. A cambiare per sempre la carriera e la vita personale dell’artista pugliese è stato il brano "Nel sole", che nel giro di poche settimane ha raggiunto il primo posto nelle classifiche e ha venduto più di un milione e mezzo di copie. Un successo straordinario che è diventato anche un film, in cui l’attore principale è lo stesso Al Bano mentre nel ruolo di co-protagonista è stata scelta Romina Power, figlia degli attori americani Tyrone Power e Linda Christian. È stato il primo incontro tra Al Bano e Romina, che già nel 1968 hanno partecipato insieme al Festival di Sanremo, mentre il 26 luglio del 1970 - nonostante le iniziali resistenze delle rispettive famiglie - si sono sposati. A partire dal 1974 i coniugi hanno fondato una casa discografica, continuando a esibirsi con brani sempre più famosi e riconosciuti a livello nazionale e internazionale.

Da "Felicità" al successo di Sanremo

Tra gli anni ’70 e gli anni ’80 Al Bano e Romina sono stati la coppia più seguita e ammirata dal pubblico italiano. Nel 1981 è uscito un brano di grande successo come "Sharazan", mentre l'anno successivo sul palco di Sanremo hanno cantato una delle canzoni con cui tutt’ora sono maggiormente riconosciuti a livello mondiale: "Felicità". Un brano che però si è classificato al secondo posto, dietro a "Storie di tutti i giorni" di Riccardo Fogli. Una vittoria, quella dell’Ariston, che è arrivata due anni dopo grazie a "Ci sarà", altro successo internazionale. Dal matrimonio con Romina sono nati quattro figli: Ylenia, Yari, Cristèl e Romina Jr. Jolanda. La scomparsa misteriosa della primogenita Ylenia, avvenuta a New Orleans tra il 31 dicembre 1993 e l’1 gennaio 1994 (il corpo non è stato mai trovato, ma la ragazza è stata dichiarata ufficialmente morta anni dopo), ha segnato l’inizio della rottura artistica e personale di Al Bano e Romina.

Il ritorno da solista e il divorzio con Romina

Il 1995 è stato l’ultimo anno in cui Al Bano e Romina hanno cantato insieme. Almeno prima di una riappacificazione avvenuta molti anni dopo. A partire dal 1996, l’artista pugliese è tornato a cantare come solista presentandosi al Festival di Sanremo nel 1997 e nell’edizione del 1999, stesso anno in cui ha ufficializzato la separazione da Romina Power dopo 29 anni di matrimonio. Negli anni successivi Al Bano ha sposato Loredana Lecciso, volto di una televisione locale pugliese. La loro storia, dalla quale sono nati Yasmine nel 2001 e Albano junior nel 2002, e le loro burrascose vicende sentimentali sono stati un caso mediatico nei primi anni 2000 fino alla rottura definitiva avvenuta tra il 2017 e il 2018 quando il 75enne ha ammesso l'incompatibilità e le incomprensioni tra loro due.

Una carriera da record: 15 volte a San Remo

Nell’ottobre del 2013 Al Bano è tornato a cantare con Romina Power, dopo oltre 15 anni. Secondo alcune indiscrezioni che arrivano da persone vicine ai due artisti, il riavvicinamento non sarebbe stato soltanto professionale ma anche personale. In una recente intervista, la stessa Power ha confermato il suo legame "indissolubile" con l’artista di Cellino San Marco. I due intanto continuano a essere tra gli artisti più richiesti a livello internazionale, specialmente in Russia e in tutto l’Est Europa, dove la loro popolarità è quasi pari a quella raggiunta in Italia. Per Al Bano sono 58 gli album pubblicati in carriera, 36 dei quali con Romina. L'artista salentino è tutt'ora il recordman di presenze a Sanremo con le sue 15 apparizioni.

Al Bano e Romina durante un concerto in Spagna nel 2014 (Getty)

Al Bano oggi

Oltre a proseguire la sua carriera artistica, Al Bano è anche un imprenditore nel settore vitivinicolo. Il cantante, infatti, da diversi anni ha avviato la produzione privata di vini pugliesi che derivano dai vitigni presenti nella sua Cellino San Marco. Inoltre, l’artista è proprietario e gestore di una trattoria in Salento.