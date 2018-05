E' morta Margot Kidder, la Lois Lane di "Superman"

E’ morta a 69 anni Margot Kidder, attrice nota al grande pubblico per aver vestito i panni di Lois Lane nel film “Superman” del 1978. Le cause del decesso, avvenuto nella sua abitazione a Livingston, nel Montana, non sono state ancora rese note.

Il successo

Nata in Canada Margot Kidder debuttò nel 1973 con il film di Brian De Palma “Le due sorelle”. Il successo arrivò tuttavia accanto a Christopher Reeve con “Superman”, film in cui vestiva i panni della giornalista Lois Lane, compagna del supereroe. L’attrice recitò anche nei tre sequel della pellicola, ma a causa di un grave disturbo diradò gradualmente le sue apparizioni sul grande schermo.

Gli ultimi anni

Negli anni 2000 ha preso comunque parte come guest star a serie tv, vincendo un Emmy Award. A Broadwa Margot Kidder ha recitato nel 2002 nella pièce “I monologhi della vagina”, ed è ricordata anche per il proprio impegno in favore dell’ambiente e contro la guerra.